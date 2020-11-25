إمداد «أفضل شركة في إدارة النفايات والصرف الصحي»

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تتخذ من دبي مقراً لها، على جائزتين في حفل «جوائز الابتكار في الإنشاءات وجوائز إدارة المرافق 2020». ف

قد تم منح الشركة لقب «أفضل شركة في إدارة النفايات والصرف الصحي للعام»، بينما تم تكريم الرئيس التنفيذي للمجموعة جمال عبد الله لوتاه بجائزة «القائد المُلهِم للعام» تقديراً لقيادته الملهمة لإمداد ومساهمته البارزة في قطاع إدارة المرافق الإقليمي.

وتم تقديم الجوائز خلال الحفل الذي أقيم في فندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك». وتعتبر «جوائز الابتكار في إدارة المرافق لعام 2020».

والتي تقوم بالتحكيم عليها لجنة من الخبراء، واحدة من الفعاليات الرائدة التي تشيد بالإنجازات التي يحققها المتخصصون في إدارة المرافق في المنطقة وجذب أهم الشخصيات الرائدة في هذا المجال. وقد رافق لوتاه العديد من المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى من «إمداد»، بما في ذلك المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية مروان عثمان، والرئيس التنفيذي للعمليات محمود رشيد، والرئيس التنفيذي المالي زوبين شروف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز