فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي تعود بخصومات تصل إلى 90%

المصدر: دبي - البيان

تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دورتها الثانية لعام 2020 لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من العروض الترويجية المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.

وذلك من 26 وحتى 28 نوفمبر. وستشهد هذه الفعالية التي تستمر لمدة 72 ساعة مئات العلامات التجارية والمتاجر المحلية التي تقدم أسعاراً مخفضة بنسب تصل إلى 90% على الأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات وغيرها من المنتجات المتنوعة.

وتتزامن الفعالية التي تقام مرتين سنوياً وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، وهو ما يضيف المزيد من الزخم إلى جدول الفعاليات المزدحم في مختلف أنحاء المدينة.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز العروض الترويجية والصفقات التي يمكن العثور عليها في المتاجر ومراكز ووجهات التسوق في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الفعالية:

الأزياء

يمكن للمتسوقين من محبي الأناقة الحصول على أحدث صيحات الملابس لجميع أفراد العائلة من خلال عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر من متاجر ايبركرومبي آند فيتش. وتقدم متاجر أميركان راج وأميركان فينتيج عروضاً ترويجية جزئية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 30 إلى 70 بالمئة و30 إلى 50 بالمئة على الترتيب، في ما تقدم متاجر بي سي بي جي ماكس أزاريا وكارل ليغرفيلد للعملاء الذين يبحثون عن ملابس تناسب موسم الأعياد عروضاً ترويجية بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 إلى 70 بالمئة و30 إلى 60 بالمئة على الترتيب.

وتقدم متاجر نوتيكا أسعاراً مخفضة بنسبة 50% على منتجات مختارة، كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض ترويجية بنسبة 40% في متاجر إل سي وإيكيكي، بينما تقدم متاجر تيد بيكر عروضاً ترويجية تتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة.

الملابس الرياضية

يمكن للرياضيين الذين أنهوا للتو تحدي دبي للياقة 30×30 الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها العديد من متاجر الملابس والأدوات الرياضية.

حيث يقدم متجر جو سبورت ملابس رياضية بأسعار مخفضة بنسبة 25 إلى 90 بالمئة، في ما تقدم متاجر بوما عروضاً ترويجية جزئية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 بالمئة، كما تقدم متاجر سيفولي أسعاراً مخفضة على منتجات مختارة بنسبة 50%. وتقدم متاجر سكتشرز أسعاراً مخفضة بنسبة 40 بالمئة على منتجات مختارة، في ما تقدم سن آند ساند سبورتس عروضاً ترويجية بنسبة 30 بالمئة على منتجات وعلامات تجارية مختارة.

الذهب والمجوهرات

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من صفقات رائعة بنصف السعر على تصاميم المجوهرات التقليدية والمعاصرة في متاجر زن دايموند في مختلف أنحاء المدينة، في ما تقدم سيميا للمجوهرات وكامر للمجوهرات تشكيلة واسعة من المنتجات بسعر التكلفة خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى». وتقدم إس تي دوبونت عروضاً ترويجية جزئية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80 بالمئة.

كما يمكن الاستفادة من صفقات رائعة في فروع باندورا التي تقدم أسعاراً مخفضة بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات. ويمكن للعملاء الذين يزورون متاجر لا ماركيز للألماس والساعات الاستمتاع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 25 إلى 50 بالمئة. وتقدم كل من داماس وجوهرة عروضاً ترويجية بقيمة 50 بالمئة على منتجات مختارة، في ما تقدم جوي ألوكاس أسعاراً مخفضة بنسبة 70 بالمئة على مجموعة مختارة من المجوهرات ومنتجات الألماس.

الأدوات المنزلية

يمكن للملاك والمستأجرين تجديد فيلاتهم أو شققهم مع نهاية العام من خلال صفقات رائعة على تشكيلة واسعة من الإكسسوارات والمفروشات وغيرها الكثير، حيث تقدم متاجر 2XL عروضاً ترويجية جزئية تشمل أسعاراً مخفضة بنسب تتراوح بين 25 إلى 75 بالمئة، في ما يقدم متجر إيس أسعاراً مخفضة على مستلزمات المنازل والحدائق بنسب تتراوح بين 25 إلى 90 بالمئة خلال النسخة الحالية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

ويمكن للمتسوقين الذين يسعون إلى إعادة تصميم منازلهم الاستفادة من العرض الترويجي لمتاجر الحذيفة للمفروشات والتي تشمل أسعاراً مخفضة بنسب تتراوح بين 25 إلى 80 بالمئة، كما تقدم متاجر هومز آر أس أسعاراً مخفضة بنسب تصل إلى 90 بالمئة، وتقدم متاجر بيد باغز آند بيوند عروضاً ترويجية تتراوح بين 25 إلى 75 %.

وتقدم متاجر كريت آند باريل وكريستال غاليري عروضاً ترويجية بنسبة 25 إلى 40 بالمئة و25 إلى 75 بالمئة على الترتيب. وتقدم متاجر إيوان مكتبي للسجاد عروضاً ترويجية بنسبة 25 إلى 75 بالمئة، في ما تقدم متاجر كوالا ليفينغ أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 50 بالمئة. وتقدم متاجر لورا أشلي عروضاً ترويجية تتراوح بين 25 إلى 70 بالمئة، في ما تقدم متاجر تيفولا أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 40 بالمئة.

العطور ومستحضرات التجميل

يمكن للعملاء الحصول على العطور ومستحضرات التجميل التي تتماشى مع جميع المناسبات مع أسعار مخفضة بنسبة 50 % على جميع العطور من متاجر عبد الصمد القرشي، و60 بالمئة على منتجات مختارة من العربية للعود، و25 بالمئة على منتجات مختارة في أتيلييه كولوني. وتقدم متاجر بن كامل للعطور وفي للعطور أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 90 بالمئة، في ما تقدم متاجر شارلوت تيلبوري عروضاً ترويجية بنصف الثمن على منتجات مختارة. وتقدم كلينيك عروضاً ترويجية جزئية رائعة بنسبة 30 إلى 40 بالمئة، وتقدم إيتود هاوس مجموعة من المنتجات المختارة بنصف السعر، في ما تقدم فلورمار عروضاً ترويجية جزئية بنسبة 25 إلى 50 بالمئة.

وتقدم كيكو ميلانو خلال الدورة الحالية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عرض اشترِ 3 قطع واحصل على 3 مجاناً، في ما تقدم كريولان أسعاراً مخفضة بنسبة 30 إلى 70 بالمئة، وتقدم سيفورا عروضاً ترويجية جزئية بنسبة 50 إلى 70 بالمئة، كما تقدم إنجلوت عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً على جميع المنتجات المتوفرة داخل المتجر.

مستلزمات الأطفال

يمكن للآباء التسوق للحصول على جميع مستلزمات الأطفال من الملابس والإكسسوارات بأسعار رائعة خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تقدم متاجر توك توك عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً على جميع المنتجات المعروضة داخل المتجر. وستقوم علامة أوشكوس بيغوش بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 25 إلى 60 %، في ما تقدم أوكايدي أسعاراً مخفضة بنسبة 40 % على جميع المنتجات.

وتقدم ليتل أنغلز عروضاً ترويجية جزئية بنسبة 30 إلى 60 بالمئة طوال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

ويمكن للعائلات الشابة الاستفادة من العروض الترويجية الكبرى في متاجر كارترز والتي تشمل أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 60 %، بالإضافة إلى عروض ترويجية بنسبة 30 إلى 80 بالمئة تقدمها متاجر بونبوينت. وتقدم متاجر ايبركرومبي كيدز عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر، كما تقدم متاجر ذا تشيلدرينز بليس عروضاً ترويجية بنسبة 50 إلى 70 %.

البصريات

يمكن للمتسوقين الباحثين عن نظارات شمسية أو إطارات للنظارات الطبية العثور على صفقات رائعة تقدمها متاجر اغنر، والتي تشمل أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 50 بالمئة، في ما تقدم متاجر الجابر للنظارات عروضاً ترويجية بنسبة 25 إلى 75 بالمئة، بالإضافة إلى عرض اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً على مجموعة مختارة من النظارات الشمسية وإطارات النظارات الطبية.

وتقدم غراند أوبتكس عروضاً ترويجية جزئية بنسبة 30 إلى 70 بالمئة، كما تقدم متاجر أوبتكس 2020 فرصة اختيار نظارتين شمسيتين أو إطارين للنظارات الطبية من بين مجموعة مختارة من المنتجات مقابل 600 درهم. ويمكن للمتسوقين العثور على صفقات رائعة في كل من سن غلاس هت وتراي فيجن للبصريات مع أسعار مخفضة بنسبة 30 إلى 90 بالمئة على منتجات العلامتين.

الأجهزة الإلكترونية

يمكن لعشاق القهوة الاستفادة من عرض الاسترداد النقدي بقيمة 400 درهم من نسبريسو على كل ماكينة فيرتشو، بالإضافة إلى 10 كبسولات قهوة كيرتشو مجانية وكوب حراري مجاني. وتقدم كل من جاكيز للإلكترونيات وبيتر لايف للمتسوقين مجموعة من الصفقات الرائعة.

بالإضافة إلى خصم بنسبة 25 بالمئة على منتجات مختارة، كما تقدم هارمان هاوس هدايا مجانية على مجموعة مختارة من المشتريات تشمل سماعات جيه بي إل مع كل هاتف سامسونغ N20. وتقدم إي سيتي أسعاراً مخفضة بنسبة 25 إلى 90 %، في ما يمكن للمتسوقين توفير ما يصل إلى 999 درهماً على أحد المنتجات من متاجر دايسون.

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