نيو كابيتال تبرم صفقات استحواذ استراتيجية في أوروبا والولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نيو كابيتال، الشركة المستقلة للاستشارات وإدارة الأصول، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرّاً لها، توسيع محفظة أصولها العالمية مع الاستحواذ على مشروعين عقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

وبعد صفقة الاستحواذ على شيرلينجتون تاور، برج المكاتب البارز في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، أتمت نيو كابيتال رسمياً عملية استحواذ على مشروع عقاري رائد جديد في هولندا بقيمة 45 مليون يورو (193 مليون درهم)، تم شراؤه من كبرى إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في هولندا وتم استكمال بناء المبنى في منطقة هوفدورب في امستردام. ويحتوي على 8 آلاف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية المجهّزة لمواكبة التطورات المستقبلية، فضلاً عن مجموعة مرافق ترفيهية تشمل صالة رياضية، ومقاهي ومطاعم، وشرفة واسعة في الهواء الطلق مع قناة مائية صغيرة. كما ويضم المشروع موقف سيارات تحت الأرض، و200 موقف مشترك، مع محطات شحن للسيارات الكهربائية ويضم موقفاً واسعاً تحت الأرض للدرّاجات الهوائية.

وأشارت ديبورا وات، مديرة الاستثمارات العقارية لدى نيو كابيتال، إلى أن عمليات الاستحواذ المتتالية، التي أسهمت في رفع قيمة الأصول المدارة لدى الشركة إلى ما يقارب مليار دولار، ترسخ محفظة الشركة من الأصول الاستراتيجية في مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ وقالت: «تمثل عملية الاستحواذ الجديدة التي قامت بها الشركة في هولندا نوع مشاريع التطوير العقاري التي تستوفي المتطلبات الصارمة لشركة نيو كابيتال، إذ يمثل مشروع التطوير العقاري المبتكر في قلب مجمع تجاري سريع التوسّع، تم بناؤه وفقاً لمعايير مستدامة مع شبكات نقل متميزة ومجموعة استثنائية من المستأجرين على رأسهم شركة لوريال الفرنسية وسيوفر المبنى عائداً جيداً، وإمكانات لتحقيق نمو في الإيجارات».

وتعتبر هوفدورب مجمعاً تجارياً متميزاً يرتبط بشبكة نقل حديثة ويضم المجمع التجاري محطات مخصصة للقطارات والحافلات، كما يبعد نيو آمس مسافة خمس دقائق بالسيارة فقط عن مطار سكيبو، ويسهل الوصول إليه من أمستردام وروتردام عبر طريق سريع يربطه بمدن رئيسية أخرى من بينها أوتريخت ولاهاي.

وافتتحت العديد من الشركات العالمية الرائدة، مثل فيديكس ونوكيا ورابوبنك واسيكس ولوريال وشنايدر وأومرون، مقرّات لها في هوفدورب، التي تشهد عمليات متسارعة لتطوير الأحياء السكنية والمباني المكتبية والمرافق الخدمية.

ودخلت نيو كابيتال سوق العقارات في هولندا قبل 18 شهراً بعد شرائها لأبراج فينا 200 التجارية في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو في قلب منطقة الأعمال المركزية في روتردام.

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