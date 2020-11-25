القرية العالمية تفوز بجائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة والبيئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن فوزها بجائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة والبيئة في حفل توزيع جوائز الابتكار في مجال البناء وإدارة المرافق لعام 2020.

ويتم تنظيم هذا الحفل في كل عام للاحتفاء بإنجازات الشركات الرائدة في مجال البناء وإدارة المرافق عبر المنطقة. وحصلت القرية العالمية على هذا التقدير، خلال حفل توزيع الجوائز الذي جرت فعالياته يوم أمس 24 نوفمبر، في فندق سوفيتيل ذا أوبليسك- دبي.

وكانت القرية العالمية قد ارتقت بإدارة عمليّاتها في مجالات الصحة والسلامة لمواجهة التحديّات التي يفرضها الوضع الراهن، والالتزام بتوفير أفضل التجارب الثقافية والترفيهية لضيوفها، مع تطبيق أعلى المعايير العالمية.

وتمكنت الوجهة الرائدة من التفوق في هذه الفئة تتويجاً لقيامها بعملية إعادة تقييم شاملة، واتخاذ مجموعة متكاملة من الاجراءات الاحترازية على مستوى إدارة العمليات المتعلقة بالحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة.

كما يؤكّد هذا التقدير ريادة القرية العالمية وتميزها في إدارة المرافق بأعلى المعايير العالمية ما يضمن توفير تجارب آمنة ومريحة للضيوف.

وقد تم وضع وتنفيذ حزمة شاملة من الإجراءات من قبل فريق الإدارة في القرية العالمية، على نحو يتوافق مع أرقى معايير الصحة والسلامة العالمية، أضحت مثالاً يحتذى به في قطاع السفر والسياحة والضيافة. ومن أهم التدابير الاحترازية التي تم اتباعها في هذا الإطار، تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، واستخدام العناصر والأعمال الإبداعية بالإضافة إلى لافتات قياسية لضمان اتباع الإجراءات من قبل جميع الأعمار على النحو الأمثل، كما تم تثبيت أكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين في جميع نواحي الوجهة معبئة بمنتجات "شيلدمي" الطبيعية 100%، بالإضافة إلى زيادة عمليات التنظيف اليومية، وتثبيت كاميرات المسح الحراري عند جميع نقاط الدخول. كما تقوم الوجهة بتوزيع كمامات مجانية على الضيوف الصغار والتي تمتاز بألوانها وتصاميمها المفرحة للتأكد من استمتاع الصغار والالتزام بارتدائها.

ولعبت الابتكارات التكنولوجية المخصصة لتعزيز راحة الضيوف وضمان سلامتهم، دوراً أساسياً في الفوز بهذه الجائزة، حيث أطلقت القرية العالمية منصة GV Pay الإلكترونية بالتعاون مع نقودي لتمكين الضيوف الراغبين باستخدام حلول الدفع الذكية من الاستمتاع بكل راحة بالدفع إلكترونياً في جميع منافذ الوجهة. كما يمكن للضيوف شراء تذاكر الدخول وبطاقات وجهات ترفيهية والدفع لخدمة المواقف المدفوعة بكل راحة من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني الجديدين بالكامل.

ووضعت القرية العالمية مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها خلال موسم اليوبيل الفضي الحالي، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية المختصة على صعيدَي الدولة والعالم، بما يحقق التوازن المثالي بين تجارب الترفيه والثقافة الفريدة التي تقدمها والحفاظ على راحة وسلامة الضيوف.

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