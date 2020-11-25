60 دولة تؤكد مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت أكثر من 60 دولة مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية والفعاليات المصاحبة له في الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر المقبل، ليكون بذلك الحدث التكنولوجي المباشر الوحيد في عام 2020.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث، ستشارك أكثر من 60 دولة في فعاليات الحدث التي ستمتد في 17 قاعة على أرض المركز، كما سيشهد المركز مشاركة كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وشركات الجيل القادم الناشئة التي تستعرض أحدث الابتكارات من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتحليلات والأمن الإلكتروني وحوسبة الحواف والاقتصادات الرقمية وبلوك تشين والحلول المؤسسية الأخرى.

وأكد المركز، على موقعه الإلكتروني، أن دبي ستبرز مرة أخرى كعاصمة العالم التكنولوجية على مدار 5 أيام خلال "جيتكس" والفعاليات المصاحبة له.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز