«إينوك»: بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود

المصدر: دبي - وام

أكد سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك مواصلة المجموعة جهودها الداعمة لرؤية الإمارات واقتصادها عبر تأسيس بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود، التي تعد جانباً ضرورياً لتنظيم حدث إكسبو دبي العالمي المرتقب العام المقبل.

وقال الفلاسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إنه تزامناً مع النمو الذي يشهده قطاع السياحة المحلية لاسيما في مجال الترفيه البحري والطلب المتنامي على محطات الخدمة البحرية بادرت المجموعة إلى افتتاح محطة خدمة بحرية جديدة في «أم سقيم» لتلبية الاحتياجات المتنامية لأصحاب القوارب واليخوت لتعبئة الوقود.

وأشار الفلاسي إلى أن المجموعة تخطط لافتتاح محطة بحرية جديدة في «دبي هاربر» المجمع العصري المتكامل المطل على الخليج العربي الذي يضم أحد أكبر مرافق رسو القوارب واليخوت في المنطقة، الأمر الذي يؤكد أهمية تلبية المتطلبات المتنامية للتزود بالوقود. وستدخل المحطة حيز التشغيل الشهر المقبل.

ونوه إلى أنه بإطلاق المحطتين الجديدتين يصل عدد محطات الخدمة البحرية التابعة لمجموعة إينوك إلى ست محطات في الإمارات إذ تمتلك المجموعة حالياً محطات خدمة بحرية في كل من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والفجيرة وعبرة دبي وسوق الحمرية. وأضاف الفلاسي: «هدفنا يتمحور حول دعم حكومة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا. ونبذل قصارى جهدنا لضمان تطبيق أرقى المعايير العالمية على مستوى التكنولوجيا والاستدامة».

تمتد المحطة الواقعة في منطقة «أم سقيم»، على مساحة 8.595 قدماً مربعاً، ومزوّدة بخزانات مشيّدة تحت الأرض، ومضختين مع خرطومين للتزوّد بالوقود، علاوة على مبنى مسبق الصنع يضم متجر «زووم» وغرفة التحكم.. فيما تضم محطة الخدمة البحرية الثانية في «دبي هاربر» ست مضخات لتعبئة الوقود، وهي مثبّتة على جسرين عائمين يمتدان مسافة 50 متراً في البحر، ويتم تزويدها بالوقود عبر خزان مشيّد تحت الأرض.

تجزئة

وعن خطط إينوك للتوسع في قطاع التجزئة خلال2021، قال: انطلاقاً من مكانتنا مساهماً بارزاً في قطاع الطاقة المتكاملة العالمي على امتداد سلسلة القيمة للقطاع وشريك الطاقة المتكاملة لإكسبو دبي نعمل على دعم رؤية الإمارات للتوسّع عبر تأسيس بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود.

والتي تعد جانباً ضرورياً لتنظيم حدث إكسبو العالمي المرتقب العام المقبل. وتمتلك إينوك حالياً 147 محطة خدمة و230 متجر زووم و21 مركز تسجيل و42 مركز أوتوبرو في دولة الإمارات. والمجموعة ماضية قدماً في خططها لافتتاح 15 محطة خدمة في دبي والشارقة والمناطق الشمالية بحلول نهاية العام وصولاً إلى 192 محطة في الدولة بنهاية 2021.

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