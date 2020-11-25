الإمارات وبريطانيا تدعمان ائتمان الصادرات المشتركة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية إعادة تأمين مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية صادرات البلدين وتوسيع نطاقها من خلال هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وقّع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولويس تايلور، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن توفّر منصة مهمة يمكن لدولة الإمارات وبريطانيا الاستفادة منها لخلق فرص تجارية جديدة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي، وذلك لتعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: لطالما كان هناك علاقات تجارية متينة بين الإمارات وبريطانيا على مر السنين، وهذا التحالف يؤكد حرص البلدين على تعزيز تنافسية الشركات المحلية بالأسواق الدولية. ونحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تساعد الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم نمو الشركات الإماراتية. كما أن الفرص التجارية التي سيخلقها هذا التحالف ستساهم في تسريع التنويع الاقتصادي بالإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة .

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا في 2019 بلغت 36.6 مليار درهم، 27% صادرات ومنتجات معاد تصديرها، حيث بلغ حجم التصدير 2.1 مليار درهم بينما بلغ حجم إعادة التصدير 7.7 مليارات .

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