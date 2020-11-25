الإمارات للشحن الجوي تنقل الغذاء الطازج من النرويج إلى الهند

المصدر: دبي - البيان

تواصل «الإمارات للشحن الجوي»، ومنذ عام 2015، العمل على نقل أسماك السلمون والمأكولات البحرية الطازجة من النرويج إلى الهند.

وتعد الأخيرة واحدة من أسرع أسواق المأكولات والمشروبات في العالم، ويكثر الطلب فيها على المنتجات الغذائية الفاخرة الآتية من مختلف مناطق العالم.

ففي عام 2015، أدركت Catch of Norway Seafood، وهي شركة عائلية مقرها أوسلو، الإمكانات الهائلة لتصدير المأكولات البحرية الطازجة من المياه النرويجية الباردة إلى المطاعم الفاخرة ومنازل العملاء في الهند. وانتقل مارك الزواهرة، المؤسس الشريك لهذه الشركة إلى الهند وأنشأ مكتباً في بنغالورو لاستيراد وتوزيع السلمون والمأكولات البحرية الأخرى للعملاء في الهند.

ومنذ الأيام الأولى لتأسيس أعمالها في الهند، اعتمدت الشركة النرويجية الإمارات للشحن الجوي شريكاً موثوقاً. فقد ساعدت ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات على تسهيل النقل السريع للمأكولات البحرية الطازجة من أوسلو إلى بنغالورو عبر دبي.

وقال مارك الزواهرة: «نقلت طيران الإمارات أولى شحناتنا من السلمون الطازج في عام 2015 من أوسلو إلى بنغالورو عبر دبي، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإمارات للشحن الجوي جزءاً من نجاحنا حتى يومنا هذا.

لقد أدركنا السمعة العالمية التي تحظى بها طيران الإمارات في خدمات الركاب والشحن، وثقتنا كبيرة في هذه الناقلة العالمية التي تمتلك أفضل وأوسع شبكة خطوط مع رحلات متعددة من المدن الرئيسية. وفيما يتعلق بنقل المنتجات سريعة العطب، مثل السلمون وسمك القد والهلبوت والمحار، فإن تقليل أوقات النقل والعبور والتسليم على الأرض أمر بالغ الأهمية.

عرض «دبي الوصل»

أعادت طيران الإمارات إطلاق عرض «دبي الوصل Dubai Connect» الذي يمنح المسافرين عبر مركزها إقامة فندقية مجانية في دبي. والعرض متاح للركاب في جميع الدرجات الذين لديهم زمن انتظار في الترانزيت 10 ساعات أو أكثر. ويوفر هذا العرض سفراً سلساً ومريحاً عبر دبي في ظل تغيّر برامج الرحلات أثناء جائحة «كوفيد 19».

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