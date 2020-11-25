الإمارات تتصدّر المنطقة في الاستثمار بشبكات الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال حيدر باشا، رئيس أمن المعلومات لدى شركة «بالو ألتو نتوركس» في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن دولة الإمارات تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط في الاستثمارات بشبكات الجيل الخامس «5G»، متوقعاً أن تشهد شبكات وتطبيقات الجيل الخامس بالدولة نمواً قوياً خلال العام المقبل 2021.

وأوضح باشا على هامش مؤتمر توقعات الأمن الإلكتروني 2021 أمس، أن مشغلي الاتصالات في الإمارات من المتوقع أن يطرحا عروضاً على باقات الجيل الخامس لدعم انتشارها بعدما ضخ كلاهما استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية على عكس دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط والتي من المتوقع أن تشهد تباطؤاً في عمل شبكات الجيل الخامس مع حاجتهم لضخ استثمارات أكبر، خصوصاً وأن أغلب هذه الدول تتجه حالياً لترشيد الإنفاق بسبب تداعيات الجائحة.

وأشار باشا إلى أن الكثير من الشركات الإماراتية قامت ببناء مراكز لأمن المعلومات لمواجهة تنامي عمليات الاحتيال والتصيد على المستوى العالمي، لا سيما منذ انتشار «كوفيد 19»، متوقعاً استمرار وتيرة زيادة الهجمات الإلكترونية بشكل عام في العام القادم بسبب تداعيات الجائحة وزيادة الاعتماد على الإنترنت والتحول الرقمي بشكل واسع حول العالم.

وأوضح أن حلول الدفع اللاتلامسية شهدت نمواً كبيراً في الإمارات، خصوصاً في قطاع التجزئة مثلها مثل العديد من دول العالم.

وذكر أن مجرمي الإنترنت يستغلون الظروف المالية الصعبة التي قد تمر بها المنشآت الصغيرة أو حتى على الصعيد الشخصي خلال الجائحة، مدركين أن أوقات الحاجة الماسّة تدفع المستخدمين ليكونوا أكثر عرضة للتجاوب مع محاولاتهم للاحتيال عليهم، وأنهم يأملون في أن يكون في هذا الرابط أو تلك الصفحة عرض مُجزٍ للحصول على قرض بنكي أو ربح إجازة أو الاستفادة من أية فرصة مالية أخرى.

تنوع الأجهزة

ذكر حيدر باشا أنه يوجد ما بين 20 إلى 50 جهازاً متصلاً بشبكة الإنترنت اللاسكلية المنزلية في الإمارات، تتنوع بين أجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة المساعدة الرقمية الشخصية، وذلك في ظل عمل الكثيرين من المنزل حالياً، وزيادة الأجهزة المنزلية الذكية.

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