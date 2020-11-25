إقبال كبير متوقع على المعرض الدولي للأغذية الزراعية في ميلانو

المصدر: دبي- البيان

تقرر إقامة المعرض الدولي للأغذية الزراعية «توتوفود» في ميلانو خلال الفترة من 17 حتى 20 مايو 2021، وهو حدث مهم للغاية ويشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين من المنطقة وشتى أنحاء العالم بغرض تنشيط الأعمال عبر توسيع شبكة العلاقات واكتشاف التوجهات الحديثة.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً، ويجري التجهيز لإطلاق مبادرات لضمان توفير شبكة حقيقية للعلاقات المباشرة مع أصحاب المصالح الرئيسيين في السوق، مع نشاط كشفي لزيادة عدد المشترين المستضافين من دول ذات أهمية خاصة مثل سنغافورة واليابان والولايات المتحدة وأوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا)، ليس هذا فقط، وإنما يجري أيضًا التخطيط لوضع استراتيجيات لمشاركة عدد أكبر من المدونين والمؤثرين ومحددي التوجهات. ويستمر التركيز على الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط بمشاركة الجمعيات والغرف التجارية. ومن المؤكد زيادة فرص العارضين للحصول على حصص أكبر في الشركات الدولية.

وتأكد حتى الآن مشاركة 550 عارضاً بالفعل من مختلف دول العالم. وأضيفت إلى المعرض ميزة جديدة وهي قاعة مخصصة لعرض الفواكه والخضروات الطازجة والإبداع في المجموعتين IV وV، وهي تعزز منتجات الفواكه والخضراوات بمحتوى خدمات مرتفع. وتُركز نسخة 2021 للمعرض على النمو العضوي لأحدث القطاعات التي تم إطلاقها، إلى جانب دعم القطاعات الأخرى التقليدية.

وستحقق نسخة 2021 أيضًا قيمة إضافية من خلال إقامة النسخة الثالثة لمعرض MEAT-TECH وIPACK-IMA لحلول معالجة وتعبئة وتغليف اللحوم ومنتجاتها وصناعة الوجبات الجاهزة في نفس الوقت.

ويفسح المعرض المجال لمشاهدة ولمس كل ما يتعلق بالإبداع في التكنولوجيا مثل التطبيقات وتوصيل الطعام والتجارة الإلكترونية والتتبع. وسيتم تخصيص قاعة Evolution Plaza لحلول التحول الرقمي للجيل التالي، وهي تعرض مبادرات للجهات الفاعلة والشركات الناشئة وأفضل الممارسات التي يقترحها العارضون. ولمشاركة محتوياته الرقمية على مدار العام، يعتمد المعرض على خبرات ائتلاف «نت كوم» التجاري للشركات الرقمية الإيطالية.

وهناك قاعة رئيسية أخرى وهي Innovation Area التي ستقدم مسابقة جديدة للإبداع. وتعود من جديد Retail Plaza المنصة التي يعرض فيها أبرز وأكبر تجار التجزئة أحدث الحلول والتوجهات بمشاركة الجمهور. وسيتم إطلاق منصة Fiera Milano الجديدة، وهي عبارة عن نظام بيئي للخدمات الرقمية المخصصة لمجتمع سلاسل الإمداد المعنية بالكامل.

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