بحث تعزيز العلاقات والشراكات بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: أبوظبي- البيان

اجتمع معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، مع الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية بإندونيسيا، وكونتا نقرة مساعد الوزير للإنفاق الحكومي، وسوريو أوتومو مدير عام الضرائب، وعدد من المسؤولين من وزارة المالية الإندونيسية، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والمواضيع المتعلقة بمجموعة العشرين. حضر الاجتماع سعيد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية.

وأشاد معالي عبيد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين، لتعزيز أطر التعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وقال: تجمع الإمارات وإندونيسيا علاقات اقتصادية وتجارية قوية، عززتها الاتفاقيات الاستراتيجية، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين، لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي تم توقيعهما في يوليو 2019. وشهد حجم التجارة غير النفطية نمواً بنسبة 23 % العام الماضي، ليبلغ 2.7 مليار دولار في 2019.

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