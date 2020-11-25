مجلس إدارة «أمان» يصادق على خطة نمو للأعوام الـ3 المقبلة

المصدر: دبي - البيان

صادق مجلس إدارة شـركة دبي الإسـلامية للتأمين وإعـادة التأمين (أمان)، خلال اجتماعه الدوري، على خطة النمو الجديدة للشركة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واستعرض النتائج المتميزة التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتأتي الخطة الجديدة لترسي ركائز استراتيجية طموحة هدفها الارتقاء بالأداء المالي للشركة عبر التركيز على جانبين رئيسيين هما: توسيع العمليات التشغيلية وتعزيز الأداء الاستثماري. وعلى الصعيد التشغيلي، تعتزم «أمان» توسيع شبكة شركائها والاستحواذ على المزيد من الأعمال الجديدة والمتعاملين، انطلاقاً من تركيزها المتواصل على توفير الخدمات الملائمة وكافة أشكال الدعم الممكنة لجميع الأطراف المعنية.

وقال الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة «أمان»: تأتي خطتنا الجديدة لتضمن لشركتنا إمكانية البناء على إرثها العريق وترسيخ مكانتها كرائدٍ في سوق التأمين على مستوى الإمارات. واطلع مجلس الإدارة على ما حققته الشــركة من أداء قوي ونمو متميز خلال الربع الثالث، مسجلة بذلك أرباحاً صافية للمساهمين بلغت 9.9 ملايين درهم بزيادة 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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