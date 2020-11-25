إيلون ماسك ثاني أغنى شخص في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

انتزع إيلون ماسك، رائد الأعمال العالمي الشهير ومؤسس شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية ورئيسها التنفيذي، المركز الثاني على قائمة أغنى شخص في العالم، من بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت» للبرمجيات.

وبحسب آخر تحديث «مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات»، والذي ترصد من خلاله وكالة «بلومبيرغ» بصفة فورية آخر التغيرات على الثروات الشخصية لأغنى 500 شخص في العالم، أضاف ماسك 7.2 مليارات دولار إلى ثروته الشخصية أول من أمس فقط، ليرفع ثروته إلى 128 مليار دولار، متفوقاً على غيتس الذي تبلغ قيمة ثروته 127.7 مليار دولار.

وتُعزَى هذه القفزة الهائلة التي حققها ماسك على ثروته في يوم واحد إلى الارتفاع الهائل الذي سجله سعر سهم «تسلا» على خلفية الأنباء المتواترة بشأن ضم السهم في ديسمبر المقبل إلى مؤشر «إس أند بي 500» والذي يضم أعلى 500 سهم لكل الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية.

وكان ماسك انتزع المركز الثالث الأسبوع الماضي من مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك» ورئيسها التنفيذي، والذي يقبع الآن في المركز الخامس بثروة 102 مليار دولار. ويأتي الملياردير الفرنسي، برنار أرنو الرئيس التنفيذي لشركة لوي فيتون للسلع الفاخرة بالمركز الرابع وتبلغ قيمة ثروته 105 مليارات دولار.

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