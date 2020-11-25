الإمارات الأفضل عربياً لرائدات الأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

صنفت «ماستركارد» الإمارات أفضل دولة لرائدات الأعمال عربياً، فيما جاء تصنيفها في المرتبة 43 عالمياً في «مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال 2020»، متفوقة على بعض دول العالم كجمهورية التشيك واليابان والهند.

ونوه المؤشر بالتدابير التي اتخذتها الإمارات لتوفير أجواء العمل المناسبة ودعم النساء العاملات. وذكر المؤشر أن الإمارات تتمتع بنظام دعم قوي مشهود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وظروف دعم ريادة الأعمال محتلة المرتبتين 3 و4 على التوالي، على الرغم من أن ميل المرأة نحو الأعمال التجارية لا يزال منخفضاً (فقط 7.8% من المالكين من الإناث)، لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك واحدة من البنى التحتية المادية الأكثر تطوراً، والتي تساعد على ممارسة الأعمال التجارية.

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