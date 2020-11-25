نخلة جميرا ثاني أفضل وجهة للهبوط بالمظلات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

اختارت مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية جزيرة نخلة جميرا في دبي، كثاني أفضل وجهة في العالم لممارسة رياضة الهبوط بالمظلات في 2021، وفقاً للقائمة التي نشرتها المجلة أمس.

وذكرت المجلة في تقرير أن زيارة دبي تتيح للزوار فرصة التمتع بتجربة من أروع تجارب الهبوط بالمظلات على مستوى العالم، خاصة تلك المتاحة في جزيرة نخلة جميرا، حيث سينعم من يمارس التجربة هناك بمشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة المتمثلة في الخليج العربي والصحراء، فضلاً عن عناصر الإبداع البشري المتمثلة في الجزيرة الاصطناعية. وكانت صدارة القائمة من نصيب بلدة «انترليكن» السويسرية، فيما جاءت ولاية «هاواي» الأمريكية وصحراء «ناميب» بناميبيا، في المركزين الثالث والرابع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز