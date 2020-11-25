ميناء جبل علي يستقبل أول حاوية من إسرائيل

المصدر: دبي - البيان

استقبل ميناء جبل علي، حاوية استوردتها شركة «كيموها إنتربرونورز»، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) مقراً لها، من شركة «دافيك» الإسرائيلية المصنِّعة للأشرطة اللاصقة الحسّاسة للضغط، والقادمة عبر ميناء أشدود، أحد موانئ الشحن الرئيسة في إسرائيل.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «نهنئ شركة كيموها إنتربرونورز على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الشق التجاري في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ويسعدنا أن يكون ميناء جبل علي مركزاً لتسهيل الحركة التجارية بين الجانبين. وهذه العملية هي مجرد البداية، ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاق لمزيد من الأنشطة التجارية التي ستدعم اقتصاد البلدين وقطاع الأعمال في المنطقة، ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا ودعمنا الكامل لتلك الروابط التي سنبذل جهدنا لتعزيزها بهدف تسريع عجلة التنمية المشتركة».

وقال كيران آشر، رئيس كيموها إنتربرونورز: «نتشرف أن نكون مبادرين بالمشاركة وبدء خطوة مهمة ستؤثر بشكل كبير على التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل. وستسجل هذه الخطوة كسابقة في تاريخ البلدين. إننا ندير عملياتنا من جافزا منذ 1988، ونؤكد أنها موقع مثالي لتأسيس الصناعات والتواصل مع العالم، ونشيد أيضاً بدعم بنك الإمارات دبي الوطني لتسهيله إتمام الصفقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز