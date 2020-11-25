انضمام 1753 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلعمنذ بداية 2020

المصدر: دبي – عمرو عادل

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز «دبي للسلع المتعددة»، إن المركز شهد تسجيل 1753 شركة جديدة إلى مجتمع أعماله، منذ بداية العام الحالي ليتجاوز إجمالي عدد الشركات 18 ألف شركة.

وأضاف خلال لقاء صحافي مع وسائل الإعلام المحلية إن هذه الأرقام تؤكد استمرار الإقبال على المنطقة الحرة التابعة للمركز رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» عالمياً، وذلك نتيجة لتوفير جميع المقومات اللازمة لتسهيل ممارسات الأعمال، لافتاً إلى أن المركز يستهدف إضافة 2000 شركة بنهاية 2020. ولفت إلى أن الإقبال الكبير على تسجيل الشركات من الصين ساهم في زيادة عدد الشركات، لاسيما وأن الشركات الصينية المسجلة تتجاوز 450 شركة حالياً ما عادل 10% من إجماليها في الإمارات.

وكشف عن أن «دبي للسلع المتعددة» يدرس تكرار نموذج الأعمال الناجح المتمثل في إنشاء وإدارة مركزي الشاي والقهوة التابعين له، عبر إنشاء مركز جديد للبنية التحتية والخدمات اللوجستية في تجارة اللحوم، وآخر لتجارة الكاكاو، لافتاً إلى أنه يتم المفاضلة حالياً بين المنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة دبي الجنوب لتكون مقراً لأحد المركزين.

أول زيارة

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز «دبي للسلع المتعددة»، إن المركز سينظم أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل غداً الخميس. وأشار إلى أن الزيارة تأتي بهدف افتتاح مكتب تمثيلي في تل أبيب والمتوقع له الأسبوع المقبل، مضيفاً أن هناك 64 شركة إسرائيلية لديها رغبة في التسجيل بالمركز في قطاعات عدة أبرزها التكنولوجيا وتجارة الماس والقهوة، ولكن في انتظار الموافقات النظامية ذات الصلة.

عقدان آجلان

تخطط بورصة دبي للذهب والسلع لإدراج عقدين آجلين للقهوة والفلفل الأسود خلال 6 - 10 أشهر، ما سيضيف قيمة كبيرة للمستثمرين والمتداولين بالمنطقة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة السلع. ويستهدف مركز السلع تنظيم جولات ترويجية في 2021 بالهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل.

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