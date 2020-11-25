تحليل لغرفة دبي يتوقع نمو مبيعات خدمات الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، نمو مبيعات خدمات الرعاية الصحية في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 7.5% خلال الفترة 2025-2020 لتبلغ قيمة مبيعاتها في العام 2025 حوالي 39.4 مليار درهم.

وتوقع التحليل المبني على بيانات «يورومونيتر» أن يكون معدل نمو الإنفاق الخاص على قطاع الرعاية الصحية أعلى بكثير من القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب زيادة انتشار التأمين الصحي الإلزامي، وخصخصة المستشفيات، وتزايد أمراض نمط الحياة (مثل مرض السكري أو السمنة) وزيادة الوعي بالرعاية الوقائية (الفحوصات الصحية والتحاليل الوقائية) بين سكان الدولة.

ومن المرجح أن يشهد الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 2021 نمواً مقدراً في العالم والإمارات، حيث إن الموارد مطلوبة لإعادة تشغيل البنية التحتية من أجل عودة الإجراءات الصحية الاختيارية التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

السياحة العلاجية

ولفت التحليل إلى أن تطبيق دولة الإمارات للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية واعتماد التكنولوجيا الذكية لخفض تأثير انتشار فيروس «كوفيد 19»، وإعادة فتح الاقتصاد الناجحة شكلوا العوامل الرئيسية لتطوير ودعم السياحة العلاجية وجذب المزيد من السياح الراغبين بالعلاج في الإمارات.

حيث تعتبر الإمارات واحدة من الوجهات الرائدة للسياحة العلاجية في العالم. ويتوقع أن تساهم هذه الجهود في بلوغ مبيعات السياحة العلاجية 8.4 مليارات درهم في العام 2021، والتي ستنمو خلال الفترة 2025-2021 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.1%.

ووفقاً للمركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية، حلت دبي سادسة بين 46 وجهة بمؤشر السياحة العلاجية العالمي 2021-2020. بالإضافة إلى ذلك، احتلت دبي المرتبة الخامسة في جودة مرافق وخدمات الرعاية الصحية، والسابعة في بيئة الوجهة، والمرتبة 13 في صناعة السياحة العلاجية. ترجع جاذبية دبي كمركز للسياحة العلاجية بشكل أساسي إلى الرعاية المتقدمة للمرضى وتوفير أحدث العلاجات وتقنيات الرعاية الصحية.

خدمات عن بعد

تتوفر خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في الإمارات حتى في فترة ما قبل الوباء. ومع ذلك، سرّعت الجائحة خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. وكذلك بدأت الأشعة عن بُعد تظهر ويتم تبنيها من قبل كبار مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات. وتُظهر بيانات (اتجاهات غوغل الحديثة) أيضاً أن الاهتمام بالبحث عن خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في الإمارات وصل إلى ذروته في أبريل 2020.

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