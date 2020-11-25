تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«شروق»

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وذلك في خطوة من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم خدمات وتسهيلات متطورة ومبتكرة لمجتمع الأعمال في الدولة.

وشهد محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مروان السركال، الرئيس التنفيذي لـ«شروق»، وسعيد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز نمو وضمان استدامة قطاع الخدمات المالية في إمارة أبوظبي. كما أنها جزء من جهود السوق المستمرة للتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بهدف تعزيز بيئة الأعمال في مجال الأسواق المالية.

ومن أهم أهداف المذكرة تحفيز تحول وإدراج المنشآت الاقتصادية القائمة بإمارة الشارقة في السوق فضلاً عن تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجال خدمة المستثمرين. كما أنها تهدف لخدمة متطلبات (شروق) والمنشآت الاقتصادية لغرض تحولها لشركات مساهمة عامة أو خاصة وإدراجها في السوق وذلك من خلال اتباع خدمة «النافذة الواحدة». (أبوظبي - البيان)

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