عودة برنامج «مواهب إماراتية» لاكتشاف وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن عودة برنامج «مواهب إماراتية» الذي أطلقته سابقاً، لاكتشاف وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة في مختلف قطاعات عملها، بهدف تحقيق رؤيتها في استدامة القطاع السياحي بسواعد إماراتية، ويشهد البرنامج سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي يشارك خلالها المرشحون في أنشطة وورش عمل عدة للتعرف على إمكانيات الجيل القادم من المواهب الإماراتية.

حققت المبادرة في نسختها الأولى نجاحاً مذهلاً، حيث تلقت 500 طلب توظيف، تم تعيين عدد منهم في قطاعات عمل الدائرة. وأعيد اليوم إطلاق هذه المبادرة المميزة بهدف جذب المزيد من الإماراتيين ذوي الكفاءة العالية لبدء مسيرتهم المهنية في الدائرة.

وتفتح الدائرة حالياً باب التسجيل في المبادرة حتى 5 ديسمبر، تعقبها مجموعة فعاليات ستقام خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 ديسمبر. وتسعى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى تعيين موظفين جدد في نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجديد.

ينقسم البرنامج إلى أربعة موضوعات رئيسة هي: القدرة، الإبداع، المجتمع، والتعاطف؛ حيث أخضعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدفعة الثانية من الراغبين في التقدم للعمل معها لمجموعة من الاختبارات كخطوة أولى تقييمية في هذا المسار، حيث تم إلحاق المشاركين في أربع إدارات وفرق وظيفية هي؛ إدارة المشاريع، الإبداع، إدارة العملاء، والأبحاث والتحليلات ومن ثم عمل مقابلات أولية عن بعد.

سيتم دعوة المرشحين النهائيين للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي افتراضياً، للاطلاع على مدى مواءمة أدائهم ومهاراتهم مع رؤية أبوظبي 2030، إلى جانب العروض التي قدمها فريق استقطاب المواهب في الدائرة.

وقال سعيد الفزاري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

«إن صقل خبرات الإماراتيين وطموحاتهم لتحقيق النجاح في القطاعين العام والخاص، يشكل ركيزة أساسية من ركائز رؤية دولة الإمارات للارتقاء بمواردها البشرية؛ كما أنه جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية التي تنتهجها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويشكل برنامج (مواهب إماراتية) استراتيجية جديدة وجريئة لاستقطاب ألمع وأفضل الكفاءات الإماراتية العاملة. وانسجاماً مع مساعي الدائرة للتحلي بروح عمل رائدة وشفافة، حاولنا اتباع عملية توظيف غير مسبوقة لتطوير نهج قائم على إجراء المقابلات الرقمية والذي سيتيح توظيف كفاءات جديدة ومتميزة عبر مختلف أرجاء الدائرة».

كما سيتم ضم المرشحين إلى برنامج تدريبي غير اعتيادي يستمر على مدار 9 أشهر لتسريع تنمية المواهب، مما يسهم بإعدادهم وتطوير خبراتهم للنجاح في مسيرتهم المهنية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أو خارجها، إلى جانب تأهيلهم لمواجهة أي عقبات أو تحديات مهنية مستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل.

وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، يساهم برنامج «مواهب إماراتية» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في زيادة نسبة توظيف المواهب الإماراتية، كما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 في النهوض بمستوى الأداء الحكومي.

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