«داماك» تحقق 53 مليون ساعة عمل آمنة في مواقع البناء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «داماك العقارية»، عن تحقيق أكثر من 53 مليون ساعة عمل آمنة في جميع مشاريعها القائمة في دبي. يأتي هذا الإنجاز، في ظلّ سعي الشركات الحثيث لاستئناف أنشطتها بكفاءة، والحفاظ على سلامة الموظفين، برغم الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة «كوفيد 19».

واستكملت الشركة 7 ملايين ساعة عمل آمنة، دون وقوع إصابات أو حوادث، ضمن مشروع أيكون سيتي، الواقع على شارع الشيخ زايد، المطل على قناة دبي المائية، بينما نجحت في تسجيل 36 مليون ساعة في أكويا الرائدة، و10 ملايين ساعة في مشروع داماك هيلز.

وقال نايل ماكلوغلين نائب رئيس أول في «داماك العقارية»: أتاح لنا التزامنا الكبير بممارسات العمل الآمنة، القدرة على الحد من نسب انتشار مرض «كوفيد 19» بفعالية في مواقع العمل الخاصة بالشركة.

وأضاف: نواصل أنشطتنا في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية، ونؤكد التزامنا بجدول العمل المحدد، لاستكمال هذه المشاريع. يجب علينا تحقيق التوازن بين توقعاتنا بالالتزام بوعودنا، والحرص على سلامة وصحة العاملين لدينا. ونعتقد أن هذا التوازن، سيضمن استمرارية مشاريعنا، وفق المخطط المرسوم لها على المدى الطويل.

وكانت التدابير السريعة والذكية التي أقرتها الإمارات لمواجهة «كوفيد 19»، قد أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس في الدولة.

وكنتيجة لذلك، تمكنت المدارس والشركات من فتح أبوابها، واستئناف أنشطتها من جديد، ما وضع الاقتصاد على المسار الصحيح نحو التعافي السريع من تداعيات الأزمة.

وتابع: تؤمن الإمارات بأهمية تطبيق تدابير الصحة والسلامة الصارمة، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين فيها، إلى جانب الحرص على إبقاء النشاط الاقتصادي مفتوحاً أمام الشركات. إذ إن التدابير المتساهلة في مناطق أخرى من العالم، أسفرت عن تسجيل أرقام قياسية من الإصابات، ما أجبر العديد من الدول، على فرض تدابير الإغلاق للمرة الثانية أو الثالثة لديها.

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