76 % من الموظفين يؤكدون أهمية توفير المؤسسات في الإمارات تأميناً شاملاً للصحة البدنية والنفسية

المصدر: دبي- البيان

كشفت اليوم إيتنا انترناشونال الشركة المتخصصة في خدمات التأمين الصحي، عن نتائج دراسة استقصائية أظهرت زيادة في تطلعات الموظفين لأهمية تعزيز المؤسسات في دولة الإمارات لمزايا الرعاية الصحية الشاملة، لتلبية احتياجاتهم الصحية المختلفة حالياً في نماذج العمل عن بُعد أو في المكاتب.

وأشار أكثر من 1000 موظف في الإمارات من المشاركين في الدراسة الاستقصائية إلى أن احتياجات الرعاية الصحية للموظفين في نموذج العمل عن بُعد قد تختلف عن نموذج العمل في المكاتب، وخاصة خلال أزمة وباء كوفيد-19 العالمية التي أدت إلى زيادة اعتماد المؤسسات لعمل الموظفين عن بُعد، كما أظهرت الدراسة أن اثنين من كل ثلاثة موظفين بالإمارات يفضلون العودة للعمل في المكاتب عند انتهاء أزمة كوفيد-19.

وأظهرت الدراسة اختلافاً في المخاوف الصحية التي تواجه الموظفين في نماذج العمل المختلفة، حيث ذكر 44% من الموظفين في نموذج العمل عن بُعد المخاوف الصحية من زيادة الوزن تمثل قلقاً كبيراً لهم، ونسبة 40% إلى مشكلات الصحة النفسية، 35% إلى الإجهاد، كما أشار أكثر من 34% من الموظفين في نموذج العمل عن بُعد إلى المخاوف الصحية مثل أمراض العظام والعضلات والمفاصل، وحوالي 29% إلى زيادة القلق والإرهاق وقلة النوم.

بينما ذكر 46% من الموظفين في نموذج العمل في المكاتب من المشاركين في الدراسة المخاوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19، مقارنة بنسبة 13% من الموظفين في العمل عن بُعد، كما أظهرت نسبة 27% من الموظفين العاملين في المكاتب المخاوف من الإصابة بالأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا.

وأوضحت الدراسة أن الإجهاد هو ثاني أكبر المخاوف الصحية للموظفين العاملين في المكاتب بنسبة 41% من الموظفين، بما يقارب نسبة الموظفين في نموذج العمل عن بُعد الذين أشاروا إلى المخاوف من زيادة نسبة الإجهاد في هذا النموذج من العمل.

بينما أشار 23% من الموظفين العاملين في المكاتب إلى المخاوف من تأثر الصحة النفسية لديهم، ما يشير إلى ضرورة اعتماد المؤسسات للوسائل الفعالة لتقديم الدعم النفسي للموظفين في نموذج العمل عن بُعد.

وأشار ديفيد هيلي الرئيس التنفيذي - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيتنا انترناشونال، إلى التحديات التي تواجهها المؤسسات والموظفون في ظل تداعيات أزمة وباء كوفيد-19 العالمية، حيث أظهرت الدراسة قلق الموظفين سواء العاملين في المكاتب أو عن بُعد من تأثيرها على صحتهم النفسية. لذا، هناك أهمية كبيرة لاعتماد المؤسسات لبرامج فعالة لدعم الصحة النفسية للموظفين في مختلف نماذج العمل لتعزيز الإنتاجية.

كما أكد المشاركون في الدراسة على زيادة احتياجاتهم للرعاية الصحية والنفسية بعد أزمة الوباء العالمي، حيث اتفق 80% من الموظفين على أن تلبية احتياجاتهم الصحية أصبحت أكثر أهمية حالياً عن ما قبل هذه الأزمة، وأشارت نسبة 81% إلى ضرورة دعم احتياجات الصحة النفسية ونسبة 88% إلى الصحة البدنية، وذكر 72% من الموظفين أهمية دعم المؤسسات لاحتياجات الصحة النفسية ونسبة 36% لاحتياجات الصحة البدنية.

كما أكد 76% على أهمية توفير تأمين صحي شامل للموظفين أكثر من قبل أزمة وباء كوفيد-19، واتفق 66% من الموظفين على ضرورة إنفاق المؤسسات المزيد على توفير برامج رعاية صحية شاملة ذات فوائد تلبي احتياجاتهم.

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