10 آلاف منتج في معرض «التخييم والمغامرات 2020» بإكسبو الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من «معرض التخييم والمغامرات 2020»، والذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة.

وتضمن المعرض الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، عرضاً لأكثر من 10 آلاف منتج من أحدث مستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات الرحلات البرية والبحرية ومعدات ولوازم الصيد، وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، وتقنيات الإضاءة، بالإضافة إلى عرض لوسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع، قدمتها نحو 30 شركة و60 علامة تجارية.

وافتتح فعاليات المعرض وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور زياد الحجي، وجمال بن هويدن، وناصر الطنيجي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد الطنيجي مدير فرع غرفة الشارقة في الذيد.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، حيث اطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول أبرز المنتجات والمعروضات التي أطلقوها خلال المعرض، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات التخييم، ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية، ومعدات ولوازم الصيد.

وأكد محمد العوضي أن المعرض يشكل إحدى مبادرات الغرفة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة الوسطى، عبر دعم صناعة المعارض والمؤتمرات والأحداث المتخصصة على مستوى الإمارة، انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز المسيرة التنموية الاقتصادية في كل أنحاء إمارة الشارقة.

منوهاً إلى أن الإقبال الواسع من الشركات للمشاركة في المعرض وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، يعكس المكانة التي وصل إليها معرض «التخييم والمغامرات» نتيجة للنجاح الذي حققه خلال دورته السابقة.

وأشار سيف المدفع إلى أن المنطقة الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة أصبحت محط أنظار العديد من الشركات العالمية والمحلية ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل المعارض والمؤتمرات والندوات التي كانت تنظّم قبل جائحة كورونا بشكل دوري.

والتي أسهمت بشكل كبير في التعريف بالاستثمارات المتاحة في المنطقة، ومن هذا المنطلق يأتي إطلاق هذا الحدث في إطار حرص المركز على إنعاش قطاع صناعة المعارض في المنطقة الشرقية، ولا سيما أن معرض التخييم والمغامرات يعتبر من أهم المعارض التي يقودها مركز إكسبو الشارقة ويحرص على تطوير فعالياته بشكل دائم، والارتقاء بسمعته كأحد أكبر وأهم الأحداث المتخصصة في مجال منتجات التخييم ورحلات السفاري على مستوى المنطقة.

ويقدم المعرض الذي تستمر فعاليته حتى 28 من نوفمبر الجاري العديد من الأنشطة الترفيهية التي تحاكي مغامرات رحلات التخييم مثل ممارسة رياضة التسلق والتزلج على الرمال وركوب الدراجات، وتخصيص مناطق للتخييم يقضي خلالها الزائر وقتاً ممتعاً بروح من التحدي والإثارة، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها خلال المعرض الذي يفتتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 10 مساءً، عدا يوم الجمعة من 3 مساءً إلى 10 مساءً.

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