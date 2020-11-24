فيديكس إكسبريس تطلق مساراً لخدمات الشحن بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فيديكس إكسبريس للنقل السريع التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن إطلاق مسار لخدمات الشحن بين الإمارات وإسرائيل.

وسيعزّز المسار الجديد العلاقات التجارية بين الدولتين ويوفّر الدعم للعملاء، خصوصاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى التوسع دولياً.

ويمكن اليوم للعملاء الراغبين بشحن المنتجات إلى إسرائيل الاختيار من بين مجموعة من الخدمات المصممة وفقاً لاحتياجاتهم المختلفة اعتماداً على متطلبات أعمالهم، ومن أبرزها خدمة فيديكس الأولوية الدولية

FedEx International Priority، خيار الشحن الأسرع المتوفر أمام العملاء في الإمارات. وتسعى فيديكس إكسبريس إلى توظيف شبكاتها الأرضية والجوية ومحفظتها من الخدمات الشاملة لتوثيق العلاقات التجارية بين الدولتين، لا سيما وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل قرابة 99% من الشركات في كل من البلدين، مما سيتيح للشركات وصولاً أسرع إلى العملاء في أسواق جديدة بفضل مرونة حركة المنتجات.

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