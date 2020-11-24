مجموعة الغرير تتعاون مع سراج باور لإنشاء نظم طاقة شمسية في مرافقها ومنشآتها بالإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت سراج باور، الشركة الإماراتيّة لحلول الطاقة الشمسيّة الموزّعة، التعاون مع مجموعة الغرير، لإنشاء نظم طاقة شمسية في مرافقها ومنشآتها في الإمارات.

وتم تعيين سراج باور في المرحلة الأولى لتصميم محطة طاقة شمسية وإنشائها وتشغيلها وصيانتها على أسطح شركة الخليج للسحب في منطقة جبل علي بدبي، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 ميجاواط في أوقات الذروة. وستتولى شركة الخليج للسحب تصنيع قضبان الألمنيوم المستخدمة في تركيب الألواح الشمسية.

ويشمل المشروع تركيب 4500 لوح شمسي لإنتاج 3 جيجاواط ساعة سنوياً من الطاقة النظيفة، وتعويض أكثر من 2000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تعادل قطع سيارة لمسافة تزيد على 8 ملايين كيلومتر (أو نمو أكثر من 35 ألف غرسة لمدة عشر سنوات).

وتعد مجموعة الغرير الإضافة الأحدث إلى محفظة سراج باور المتنامية باستمرار، والتي تضمّ أكثر من 170 محطة شمسية تم تركيبها لدى أبرز الشركات في الإمارات. ويشكل هذا التعاون خطوة بالغة الأهمية، كونه يتضمن العمل مع واحدة من أكبر الشركات العائلية المحلية والإقليمية مكانةً، والتي تنضم، حاملةً خبرتها الممتدة على مدى ستة عقود، إلى مسيرة الإمارات نحو الاستدامة وتعزيز الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة.

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