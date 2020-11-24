الدورة الثانية من «آفاق أوتو فيست» لتمويل السيارات الخميس

المصدر: دبي- البيان

تنطلق غداً الخميس الدورة الثانية من «آفاق أوتو فيست» لتمويل السيارات التي أطلقتها «آفاق الإسلامية للتمويل»، وذلك بناءً على الإقبال الكبير الذي شهدته فعالية التمويل المبتكرة في نسختها الأولى في أكتوبر الماضي.

وستقدم «آفاق أوتو فيست»ـ التي ستقام في «لاست اكزت» - الخوانيج في الفترة من 26 نوفمبر وتستمر حتى 5 ديسمبر حزمة من عروض التمويل الحصرية بنسبة ربح تبلغ 0%، بالإضافة إلى تقديم «مفاجأة» سارّة لزوّار الفعالية التي ستعرض مجموعة حصرية من سيارات الدفع الرباعي.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل» إن الشركة ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى تقديم عروض ومنتجات تمويل مبتكرة تدعم قطاع تمويل السيارات في الدولة وتساعد العملاء على شراء سيارة أحلامهم بنسبة ربح تصل إلى 0%، داعياً العملاء للاستفادة من هذه الفرصة التي ستنطلق الخميس في «لاست اكزت» - الخوانيج من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً.

وأضاف: نظراً للنجاح الذي حققه «آفاق أوتو فيست» في أكتوبر الماضي، من حيث الحضور القوي من المواطنين والمقيمين الراغبين في اقتناء سيارة الأحلام، فسنقدّم مفاجآت سارّة لزوّار المعرض، علاوة على تقديم عروض على منتجاتنا من خلال شراكتنا مع وكالات السيارات الرائدة في الدولة.

وذلك بالتزامن مع انتعاش مبيعات السيارات بنهاية الربع الثالث من العام. وسيقوم فريق متخصص بالإجابة عن استفسارات زوّار المعرض حول مواصفات السيارات وكيفية التمويل وتسهيل إجراءات التمويل بصورة سريعة ومبسطة، بل والحصول على الموافقات اللازمة خلال دقائق فقط.

وأوضح القبيسي: نضع حلولاً متكاملة وملائمة لتمويل السيارات بالتعاون مع ستة وكلاء للسيارات في دبي، من دون وضع المزيد من أعباء الفائدة على المستهلكين.

وقد أصبح بإمكانهم الآن شراء سيارة أحلامهم بأسعار منافسة، ووفقاً لهذا البرنامج، تقدم آفاق لعملائها تمويلاً للسيارات يصل إلى 500 ألف درهم ضمن خطة سداد مرنة لشراء المركبات الجديدة والمميزة تصل إلى خمس سنوات، وتوفر إمكانية تسديد القسط الأول بعد ستة أشهر، والموافقات السريعة، وغيرها من المزايا المتنوعة.

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