«العربية للطيران» توقع اتفاقية مع «سي إف إم إنترناشيونال» لخدمة محركات LEAP-1A بطائراتها

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت «العربية للطيران» عقد خدمة لمدة 9 سنوات مع شركة «سي إف إم إنترناشيونال»، المشروع المشترك بين «جنرال إلكتريك للطيران» و«سنيكما» الفرنسية (مجموعة سافران) والتي ستقدم دعمها للشركة عبر تزويد المعدات الضرورية وتخصيص الوقت اللازم لخدمة ست طائرات إيرباص A321neo مزودة بمحركات LEAP-1A.

وتشغّل «العربية» حالياً أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321 وتسيّر رحلاتها من مراكز عملياتها الخمسة في الإمارات والمغرب ومصر. وتأتي الاتفاقية الجديدة امتداداً للشراكة المثمرة مع «سي إف إم إنترناشيونال» والتي تنص على خدمة أسطول مكون من 52 طائرة إيرباص A320ceo و6 طائرات A321neos-LR مزودة بمحركات CFM56. وتعتبر «العربية للطيران» أول ناقلة تشغّل طائرات A321neo المزودة بمحركات LEAP في منطقة الشرق الأوسط.

وقال جايل ميهوست الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سي إف إم إنترناشيونال»: سعداء بالثقة التي وضعتها العربية للطيران في «سي إف إم إنترناشيونال»، إذ تتمتع الناقلة بمكانة رائدة وتواصل تحقيق مسيرة حافلة بالنجاح والإنجاز، وبرز ذلك أخيراً بحصولها على المركز الأول في تصنيف مجلة «ايرفاينانس» لأفضل 100 شركة طيران عالمية، في إنجاز يمثل ثمرة التزامها الجاد والمستمر بتحقيق التميز في شتى مفاصل عملياتها. ويسعدنا الحصول على فرصة المساهمة في نجاحها ونموها المستقبلي.

ومنذ دخوله مرحلة الخدمة التجارية، حقق محرك LEAP المتطور نحو 9 ملايين ساعة طيران، مع أكثر من 4 آلاف محرك مركب واحتياطي لدى أكثر من 100 مشغل رحلات جوية حول العالم. وقد أثبت أسطول المحركات كفاءة أعلى في استهلاك الوقود بنسبة 15% مقارنة بأفضل محركات CFM56 وحافظ على معدلات مرتفعة من الاستخدام ضمن أصول قطاع الطيران.

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