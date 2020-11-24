"طيران الإمارات" توفر إقامة فندقية مجانية لبعض مسافري الترانزيت بدبي

المصدر: دبي – البيان

أعادت طيران الإمارات إطلاق عرض "دبي الوصل" (Dubai Connect) الذي يمنح المسافرين عبر مركزها إقامة فندقية مجانية في دبي، والعرض متاح للركاب في جميع الدرجات الذين لديهم زمن انتظار في الترانزيت 10 ساعات أو أكثر.

ويوفر هذا العرض سفراً سلساً ومريحاً عبر دبي في ظل تغيّر برامج الرحلات أثناء جائحة "كوفيد-19".

وتشغّل طيران الإمارات حالياً رحلات ركّاب إلى أكثر من 90 وجهة عبر القارات الست، وتربط العملاء بالوجهات الرئيسة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والأميركتين وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا مع توقف واحد مريح في دبي.

ويوفر عرض "دبي الوصل" لركاب طيران الإمارات إقامة لليلة واحدة مجاناً في فندق 4 أو 5 نجوم، والمواصلات من وإلى المطار والوجبات في الفندق، بالإضافة إلى تأشيرة الإمارات عند الوصول لمن يحتاجها. وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الراحة للركاب الذين يتراوح وقت انتظارهم في دبي لمواصلة رحلاتهم (الترانزيت) بين 10 ساعات و24 ساعة.

وتعمل طيران الإمارات على تلبية احتياجات عملائها إلى أقصى الحدود. فالركاب المتأهلون للاستفادة من عرض "دبي الوصل" لكنهم غير قادرين على مغادرة المطار، يمكنهم دخول صالة طيران الإمارات للاسترخاء والراحة. ويتأهل للعرض العملاء الذين أجروا حجوزات جديدة أو حالية، والذين يلتحقون برحلات طيران الإمارات اعتباراً من 1 ديسمبر 2020 علماً بأن العرض يخضع لبعض الشروط والأحكام.

ويستمتع ركاب طيران الإمارات بنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 4500 قناة منوعة مرئية ومسموعة بالإضافة إلى مئات ألعاب الفيديو. كما يُقدم للركاب في جميع الدرجات وجبات مستوحاة من مختلف مناطق العالم ومشروبات مجانية. وتوفر الناقلة وزناً سخياً للأمتعة، حيث يمكن للركاب تسجيل ما يصل إلى 35 كيلوغراماً في الدرجة السياحية، و40 كيلوجراماً في درجة رجال الأعمال، و50 كيلوجراماً الدرجة الأولى.

ويأتي عرض "دبي الوصل" في إطار استثمارات طيران الإمارات المتواصلة في المنتجات والخدمات لتوفير تجربة سفر متميزة لعملائها. فقد أعلنت في الشهر الماضي عن خدمات أخرى تشمل إنجاز إجراءات السفر ذاتياً وتوفير أكشاك تسليم الحقائب في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات على متن الطائرة.

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