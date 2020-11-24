"ديار " تمنح عقداً بقيمة 370 مليون درهم لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من "ميدتاون"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ديار للتطوير اليوم عن بدء أعمال البناء في المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مجمع "ميدتاون" الحائز على عدد من الجوائز المرموقة. وتم منح عقد بقيمة 370 مليون درهم للمقاول الرئيسي للمشروع شركة (Gammon & Billimoria LLC).

وأصبحت المرحلة الثالثة "منطقة نور" متاحة الآن للبيع أمام العملاء، ويمكن للمشترين الاستفادة من برنامج "ديار" للسداد المرن" الذي يتضمن دفعة أولى بنسبة 10 بالمائة فقط مع خيارات متعددة لخطط السداد والتي تمتد حتى 10 سنوات.

وفور اكتمالها في الربع الرابع من عام 2022، ستضم "منطقة نور" سبعة مبانٍ تحتوي على شقق استوديو وشقق مكونة من غرفة، وغرفتين، وثلاثة غرف نوم، إضافةً إلى مجموعة من متاجر التجزئة والمطاعم، والمرافق الرياضية والمساحات الخضراء الشاسعة وغيرها مما يلبي احتياجات العملاء. ومن الجدير بالذكر أن المرحلتين الثالثة والرابعة ستضيفان أكثر من 32,000 قدم مربعة من المساحات المخصصة للتجزئة في المشروع.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: "نلتزم بتوفير العقارات متعددة الاستخدامات والعقارات السكنية بتكلفة معقولة وجودة عالية. وفي هذا السياق، قمنا بتصميم مشروع ميدتاون ليوفر تجربة عيش مثالية للعائلات مع توفير كافة احتياجاتهم بالقرب منهم، وبعد نجاحنا في تسليم المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، فإن البدء بالأعمال الإنشائية في المناطق الجديدة تعتبر خطوة في الوقت المناسب. لقد تلقينا ردود فعل ممتازة من العملاء ونتطلع إلى إتمام مناطق متميزة أخرى ضمن مشروع ميدتاون فيما نواصل تقديم أفضل العقارات للمقيمين وقطاعات الأعمال في دبي".

وقال السيد خالد عبابنة، نائب الرئيس للمشاريع والشؤون التجارية بشركة ديار للتطوير: "تم تصميم مشروع ميدتاون ليكون مجمعاً سكنياً متكاملاً في مدينة دبي للإنتاج ويوفر كافة احتياجات الأسر في مكان واحد، حيث تحتوي منطقتي أفنان ودانية اللتان تم إنجازهما في المشروع على مساحات للتجزئة تزيد عن 30,000 قدم مربعة، وسيحتوي المشروع على سوبرماركت وحضانة ومطاعم وصالونات حلاقة للرجال والنساء وصيدلية والعديد من المتاجر. وقد تم اختيار مستأجري التجزئة بعناية فائقة من أجل تزويد المقيمين في ميدتاون والقاطنين في مدينة دبي للإنتاج بمزيج ملائم من الخدمات،

ومن المتوقع أن تبدأ ثمانية متاجر عملها خلال الأشهر القليلة القادمة، كما يتوفر للسكان كذلك العديد من وسائل الترفيه مثل المسابح وملاعب التنس وكرة السلة ومسارات مخصصة للجري. علاوة على ذلك، يضم المشروع العديد من مواقف السيارات للزوار بالإضافة إلى الأماكن الخضراء للاسترخاء لتوفير بيئة مثالية وآمنه لالتقاء العائلات.

استكملت ديار حتى الآن 50 بالمائة من مشروع ميدتاون من خلال تسليم المرحلتين الأولى والثانية "منطقة أفنان" و"منطقة دانية". وتتألف المنطقتان من 13 مبنى تضم أكثر من 1200 شقة، ويقيم فيها اليوم ما يزيد 554 عائلة.

يقع مشروع ميدتاون في مدينة دبي للإنتاج بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من ست مناطق مكونة من 24 مبنى، بمساحة بناء نحو خمس ملايين قدم مربعة. ويضم المشروع أكثر من 2000 وحدة، تتراوح من استوديوهات وحتى شقق من ثلاثة غرف نوم، إلى جانب عدد كبير من وسائل الراحة المصممة بعناية لتلبية أولويات المجتمع في بيئة صديقة للعائلة.

يذكر أن شركة ديار مدرجة في سوق دبي المالي وتعود غالبية ملكيتها لبنك دبي الإسلامي، وتعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، ولها مشاريع عقارية في مناطق نمو هامة ومواقع متميزة في الإمارة. على مدى سنوات، أنجزت ديار مجموعة كبيرة من العقارات السكنية والتجارية، تتمتع جميعها بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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