ريادة جديدة عالمياً.. «طيران الإمارات» تقدم تغطية تأمينية شاملة للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن مبادرة جديدة توفر تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر. ومن شأن هذه المبادرة، الأولى من نوعها في صناعة التأمين على الطيران والسفر، إضافة إلى تغطية «كوفيد 19» الحالية، إضفاء مزيد من الثقة على السفر الدولي.

وتوفر «طيران الإمارات» هذه التغطية المقدمة عبر «إيه آي جي للسفر» من دون أي تكلفة إضافية لعملائها، وهي مصممة لمنح جميع ركاب «طيران الإمارات» عرضاً فريداً للسفر براحة بال تامة مع عدم الخشية من أي مخاطر أو متاعب غير متوقعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،نواصل النظر في كيفية تقديم عروض أفضل لعملائنا بدلاً من الاكتفاء بما حققناه. وأضاف سموه: نشهد الآن إقبالاً قوياً على السفر في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في موسم عطلة الشتاء، حيث يبحث الناس عن بقاع دافئة ووجهات عائلية مثل دبي. وقد أردنا من خلال التغطية الجديدة لمختلف مخاطر السفر أن نمنح عملاءنا مزيداً من الثقة في تخطيط سفرهم هذا الشتاء وامتداداً إلى العام المقبل.



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