دراسة: الضرائب في الإمارات الأقل عالمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

كشفت دراسة حديثة عن أن الإمارات تتمتع بأقل نسبة عالمياً وإقليمياً في معدلات الضريبة مقارنة بدول من بينها الصين والولايات المتحدة وسويسرا والأرجنتين والهند وروسيا وألمانيا.

وذكر تقرير نشره موقع «GOBankingRates» أن الإمارات تأتي على رأس هذه القائمة لسبب واحد هو أن الدولة لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد ولا على الشركات، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عائدات النفط والغاز الهائلة التي حققتها الدولة.وسنت الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في 2018 للمرة الأولى.

والتي درت 27 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 7.3 مليارات دولار، وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية بشكل عام شكلت 0.1% فقط من اقتصاد الإمارات. وقال التقرير: كأي إحصاء آخر، يمكن أن تختلف النتائج بناءً على كيفية تفسيرها. فبعض البلدان المدرجة في هذه القائمة، مثل الإمارات، لديها ضرائب منخفضة في جميع المجالات، مع عدم وجود ضرائب شخصية أو ضرائب على الدخل.

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