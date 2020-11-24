صحف بريطانية: إقبال كبير للسياح على دبي خلال احتفالات العام الجديد

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت صحف ووسائل إعلام بريطانية إقبالاً كبيراً من السياح إلى إمارة دبي التي تستعد لموسم عطلات أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الجديدة، مروراً بمطلع العام المقبل، وانتهاءً بالحدث المُنتَظَر «إكسبو 2020 دبي» المُقرر أن تستضيفه الإمارة في أكتوبر المقبل.

وأفردت أكثر من صحيفة بريطانية مساحات للحديث عن استعدادات دبي للترحيب بالسياح مُجَدداً بعد فترة توقفت فيها حركة السياحة في العالم أجمع بصورة إجبارية بسبب الخوف من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا» المُستَجَد. وأجمعت كافة الصحف البريطانية على استعداد دبي التام لاستئناف نشاطها السياحي في ظل المتغيرات الجديدة التي فرضها الفيروس من قواعد احترازية للوقاية واشتراطات للتباعد وغيرها.

وكانت البداية مع صحيفة «ميرور»، والتي ذكرت أن دبي بدأت بالفعل في إعلان عن باقات رحلات سياحية مخصصة للزوار البريطانيين على مدار 2021. وأضافت «ميرور» أن السياح البريطانيين المتوجهين إلى دبي باتوا الآن في غير حاجة إلى قضاء فترة حجر صحي إلزامية تبلغ 14 يوماً من تاريخ وصولهم إلى الإمارة.

وذكرت الصحيفة أن السياح البريطانيين يحلمون الآن بعطلات ممتعة في دبي كالتي اعتادوا قضائها قبل تفشي «كورونا».

واختارت صحيفة «ذا صن» دبي ضمن أفضل الوجهات المثالية على مستوى العالم لقضاء عطلات سياحية في 2021، ووصفتها بالمدينة الجذابة. واستعرضت الصحيفة في تقرير أبرز الباقات المتاحة لقضاء رحلات سياحية في دبي خلال العام المقبل، كما سردت أبرز معالمها وأيضاً أفضل خيارات الفنادق المتاحة بها. وبدورها، اختارت صحيفة «ذا تايمز» دبي ضمن أبرز الوجهات السياحية في 2021 أيضاً، وذلك في قائمة أخرى خاصة بها.

وتحدثت صحيفة «ذا غارديان» عن جاهزية دبي لاستقبال السياح، ولكن هذه المرة السياح الأمريكيين، وليسوا البريطانيين فقط، حيث ذكرت الصحيفة أن العديد من الأمريكيين يعتزمون قضاء عطلة عيد الميلاد المقبلة في دبي.

وأخيراً، نشر موقع «سي بي بي لاكشري» الشبكي البريطاني تقريراً عن موسم السياحة المقبل في دبي، وأكد في تقريره أن اتخذت كافة التدابير والاحتياطيات لضمان عودة آمنة للسياح من دون مخاوف «كورونا».

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