المزروعي: اكتشافات النفط الجديدة تدعم خطط الخمسين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاكتشافات الجديدة التي تشمل 2 مليار برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص تسهم في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً للطاقة.

وأضاف: تدعم الاكتشافات خطط الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات، كما ستساهم في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ترى الدولة ملاذاً آمناً. وأكد أن الاكتشافات الجديدة ترسخ مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في سوق النفط العالمي، كما تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها «أدنوك» في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول 2030 .

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