مجلس «أرابتك» يراجع مستجدات التصفية غداً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «أرابتك القابضة»، أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً غداً الأربعاء، وذلك لمراجعة آخر مستجدات سير خطة التصفية.

ومن المقرر أن تناقش عمومية الشركة خلال اجتماعها المقرر في 30 نوفمبر الجاري، جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة حتى الوقت الحاضر لتنفيذ القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية المنعقدة في 30 سبتمبر الماضي.

وصوت مساهمو «أرابتك» في اجتماع العمومية أواخر سبتمبر الماضي، لصالح حل الشركة وتصفيتها، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

ويمنح القرار مجلس الإدارة، فترة زمنية أقصاها شهران للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة، قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.

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