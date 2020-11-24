«طيران الإمارات» توفر تأميناً شاملاً للمسافرين للمرة الأولى في العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن مبادرة جديدة توفر تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر.

ومن شأن هذه المبادرة، الأولى من نوعها في صناعة التأمين على الطيران والسفر، بالترافق مع تغطية «كوفيد 19» الحالية، إضفاء مزيد من الثقة على السفر الدولي.

وتوفر «طيران الإمارات» هذه التغطية من دون أي تكلفة إضافية لعملائها، وهي مصممة لمنح جميع ركاب «طيران الإمارات» راحة بال تامة مع عدم الخشية من أي مخاطر أو متاعب غير متوقعة. ويسري التأمين الجديد تلقائياً على جميع تذاكر طيران الإمارات التي تُشترى اعتباراً من 1 ديسمبر 2020، ويغطي أيضاً المسافرين على رحلات طيران الإمارات التي تشغلها ناقلات أخرى بموجب اتفاقيات الرمز المشترك إذا كان رقم التذكرة يبدأ بـ176.

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