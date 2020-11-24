دبي تستشرف تسريع نمو صناعة الذهب

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد مشاركون بأعمال المؤتمر العالمي للذهب، الذي عقد أمس في دبي، أن العودة التدريجية لخطوط الشحن الجوي بين دول العالم تسهم في دعم تعافي قطاع التعدين وعمليات استخراج ونقل وتجارة الذهب الخام التي تأثرت بفعل تداعيات الجائحة، وخاصة مع توقف نسبة كبيرة من حركة الطيران التجاري عالمياً.

وشهد المؤتمر الذي نظمته شركة «آي بي إم سي» بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة الدولية تحت شعار «دبي مركز عالمي لتجارة الذهب»، مشاركة ممثلين من القطاع من 33 دولة، وتم خلال الفعاليات مناقشة تطوير حلول مبتكرة لتسريع نمو صناعة الذهب محلياً وعالمياً.

وأكد حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في الإمارات ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية- الإمارات، أن مشاركة ممثلي وخبراء من 33 دولة في المؤتمر العالمي للذهب تشكل مؤشراً إيجابياً على الآفاق الواعدة.

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