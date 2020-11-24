%125.4 نمو شركات سوق أبوظبي العالمي في عامين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «فينتك أبوظبي» افتراضياً وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال و ورواد قطاع التكنولوجيا المالية والمبتكرين.

وقال محمد جواد شالوه مدير إدارة وعضو لجنة التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي، المتحدث الرسمي باسم مهرجان «فينتك أبوظبي»، إن سوق أبوظبي نجح خلال خمس سنوات من تأسيسه، في اجتذاب شركات الأعمال والاستثمارات العالمية، بما أسهم في تعزيز سمعة الإمارة مركزاً دولياً، وأسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة.

وأضاف شالوه لـ «البيان الاقتصادي»، أن سوق أبوظبي العالمي، يعمل وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة، لتعزيز مكانته مركزاً مالياً متكاملاً في المنطقة، ويتبنى أفضل الممارسات، وتطبيق المعايير العالمية، لضمان جذب المستثمرين من كل أنحاء العالم.

مشيراً إلى أن القطاع المالي، يعد أحد العوامل المهمة في النمو الاقتصادي في أبوظبي، لذا، يسعى السوق دائماً إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في السوق، والتي ارتفع عددها من 1300 في نهاية 2018، إلى 2400 مع نهاية 2019، وصولاً إلى أكثر من 2930 شركة حالياً، بنمو جاوز 125.4 % خلال عامين.

وأوضح شالوه أن سوق أبوظبي العالمي، سيستمر من خلال مهرجان «فينتك أبوظبي»، الذي ستنطلق نسخته لهذا العام اليوم، إلى جانب غيره من المبادرات، في تعزيز بيئة الأعمال لديه، بما يجذب المزيد من الشركات ورواد الأعمال من الدولة والمنطقة لاختيار السوق.

حيث يقوم السوق على ترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة، وخلق مجالات متقاربة للتعاون المشترك، مع أبرز المراكز والهيئات المالية في العالم، وتعزيز التعاون مع كل إمارات الدولة، والدول المجاورة، لتسهيل تعاملات الشركات المسجلة في السوق.

رواد الأعمال

وذكر أن السوق أطلق مهرجان «فينتك أبوظبي»، في خطوة منه لتوفير منصة للتعاون، تجمع رواد الفكر والأعمال من كافة أنحاء العالم، وصناع السياسات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والمستثمرين والأكاديميين، لمناقشة المواضيع التي ستشكل الاقتصاد الرقمي في المستقبل.

مشيراً إلى أنه من خلال الإطلاق الناجح لهذه الفعالية، رسّخ سوق أبوظبي العالمي، مكانته ومكانة أبوظبي، كوجهة مفضلة للشركات الناشئة والأكثر ابتكاراً، وللمؤسسات المتقدمة في المجال التكنولوجي.

وأضاف مدير إدارة وعضو لجنة التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن «فينتك أبوظبي»، منذ انطلاقته في عام 2017، أسهم في تقديم مبادرات رائدة، تدعم نمو الشركات الناشئة، وتتيح لها وللشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصة لعرض وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية.

وذكر أن «فينتك أبوظبي»، يتيح منصة لكبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، لتبادل المعرفة والخبرات.

«فينتك 100»

ذكر محمد شالوه أنه تمت دعوة الشركات الناشئة الأفضل للانضمام إلى برنامج «فينتك 100»، ومن المقرر أن تستمر الجولات العالمية حتى نهاية الشهر الحالي، حيث تضم جولات البحث العديد من المدن حول العالم، ومنها: ألمانيا والدنمارك ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وبلغاريا والسويد وسويسرا والإمارات والأردن وأمريكا الشمالية.

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