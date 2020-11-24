«مركز الحلال للتجارة» يعزز خدماته بشراكات عالمية

المصدر: دبي - البيان

يستكمل «مركز الحلال للتجارة والتسويق»، مركز الخدمات المتكامل لقطاع الحلال، جهوده الرامية لتعزيز نطاق شبكته من الشركاء الاستراتيجيين وحضوره في جميع المناطق حول العالم ومنظومته المتكاملة من خدمات التسويق والمبيعات لدعم الشركات العالمية ورجال الأعمال في عملياتهم، وذلك مع إعلان المركز عن توسيع نطاق خدمات المركز عبر «مزودي خدمات» رئيسيين في خمس قارات.

ويقدم المركز الدعم من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تقوم بدورها بمنح شهادات الحلال للمنتجات، إضافة لخدمات التتبع والتفتيش الذكي للمنتجات الحلال، حيث توصل المركز إلى اتفاقيات مع ست هيئات ومنظمات ومؤسسات اقتصادية وتجارية ومالية لتصبح بموجبها مزود خدمات رئيسياً للمركز وتُساهم في إيصال خدماته إلى أسواق أوروبا وأستراليا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول المتوسط.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم عمليات الشركات والمؤسسات من مختلف الأسواق حول العالم، سواء المتقدمة أو النامية، وتساعدهم دخول أسواق الحلال وتقييم التوجهات والفرص والتشريعات في هذه الأسواق بشكل أفضل لاتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بعملياتها التجارية.

ووقع المركز اتفاقية مع جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط التي تمثل القطاع الخاص في 23 دولة من دول هذه المنطقة، وتضم في عضويتها أكثر من 300 غرفة تجارة وصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، أبرم المركز اتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية التي تساعد الشركات الأسترالية على التوسع في الأسواق الدولية من خلال رفدها بالمعلومات التجارية لعقد الشراكات الاستراتيجية، وأخرى مع هيئة تنمية الاستثمار والتجارة الدولية الأرجنتينية التي تدعم رواد الأعمال والشركات التي تتطلع لتوسعة وتعزيز أعمالها في الأسواق الدولية.

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: يسعى «مركز الحلال للتجارة والتسويق» منذ تأسيسه تحت مظلة استراتيجية «دافزا» للاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق مستهدفاته الرامية إلى الارتقاء بمنظومة تجارة منتجات وخدمات الحلال على مستوى المنطقة والعالم، وذلك انطلاقاً من مكانة إمارة دبي الريادية في هذا المجال بوصفها عاصمة للاقتصاد الإسلامي بشكل عام وقطاع الحلال بشكل خاص.

شركاء استراتيجيون

قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: نحن فخورون بالعمل بشكل وثيق مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» لدعم مركز الحلال للتجارة والتسويق، عبر تعزيز شبكته من الشركاء الاستراتيجيين والوصول إلى شراكات مع مختلف المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وما ينبثق عنها من مبادرات وخطط نوعية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تعزيز قطاع الحلال محلياً وإقليمياً وعالمياً بما يصب في مصلحة القطاع بشكل خاص، والاقتصاد الإسلامي بوجه عام.

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