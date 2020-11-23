حرة مطار الشارقة وحرة الحمرية توقعان مذكرة تفاهم للتحول الرقمي مع البلدية

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة الشارقة، لمشروع التحول الرقمي، بهدف تعزيز التعاون ودعم الجهود من أجل الارتقاء بمستوى آليات العمل في إنجاز المعاملات المشتركة بما يوفر الوقت على المستثمرين ويسهل إجراءاتهم بسرعة وبطريقة مبسطة، فضلاً عن ضمان تطبيق كافة المعايير وضوابط أمن المعلومات في الربط الإلكتروني وحمايته من المخاطر، وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال، ما يسهم في الاستفادة القصوى من الكفاءات التقنية المتاحة لكل طرف.

وقع المذكرة عبر الاتصال المرئي، سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بحضور الدكتور عبد الله القايدي، مساعد مدير عام البلدية لقطاع الدعم المؤسسي، وعبد العزيز شهيل، مدير إدارة التحول الرقمي في البلدية الشارقة. ومن جانب الهيئة محمد الهاشمي، مدير إدارة خدمة المستثمرين، ومنال بوزنجال، مدير الامتثال، وشملت الخدمات التي سيتم ربطها إلكترونياً خدمة بيانات شهادة اللياقة الطبية، وشهادة التسويق المحلي.

وأكد سعود المزروعي أن التعاون مع بلدية الشارقة يترجم الحرص على تعزيز آليات العمل ومواكبة التطور التقني في الخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل الارتقاء بها، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، بضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية لتقديم خدمات مشتركة وتسهيل تبادل المعلومات بما يخدم مجتمع الأعمال في الإمارة، ويلبي تطلعاتهم وفق أرقى المستويات، وبما يخدم رؤية إمارة الشارقة في تطوير منظومتها الرقمية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

وأكد ثابت الطريفي، أن المذكرة تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتعزيز التحول الرقمي في الإمارة وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات، كما تأتي في إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات في مختلف المجالات، وخصوصاً الرقمية بما يتوافق مع رؤى وتوجهات الإمارة.

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