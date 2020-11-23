حكومة الشارقة الإلكترونية تتبنى حلول «دِل تكنولوجيز» للارتقاء بتميز الخدمة

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، الجهة الحكومية الداعمة لرؤية التحول الرقمي في الإمارة، أنها تبنت حلول «دِل تكنولوجيز» الرائدة لتمكين تحويل مراكز البيانات وتحديث تكنولوجيا المعلومات.

وتهدف دائرة الحكومة الإلكترونية، من خلال وجود شبكة أساسية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكانها الصحيح، إلى تسريع الابتكار وتبسيط العمليات وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة، مع مضي الإمارة قدماً في مسيرة التحول الرقمي.

وتتولى دائرة الحكومة الإلكترونية مسؤولية دعم خطط التحول الرقمي لحكومة الشارقة. ويعد اختيار حلول «دِل تكنولوجيز» جزءاً من جهود أوسع نطاقاً لدائرة الحكومة الإلكترونية بهدف تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أحدث التقنيات، بهدف ترشيد الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء الشارقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وبالتالي تعزيز فعالية الخدمات الحكومية والتطلع لتحقيق رضا المواطنين عن خدماتهم الحكومية ذات الصلة.

وتماشياً مع هذه الجهود، تهدف دائرة الحكومة الإلكترونية إلى تعزيز البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لدعم اتخاذ القرارات الذكية، والتخطيط الاستراتيجي، والتخصيص السريع للخدمات الحكومية عبر جميع القطاعات الحيوية في الإمارة. وشمل ذلك الحاجة إلى تحديث مركز بياناتها للتخلص من فترات التوقف غير المخطط لها ومشكلات الأداء.

وتمكنت دائرة الحكومة الإلكترونية، عبر اختيار حلول «دِل تكنولوجيز»، من إنشاء بنية مؤسساتية متكاملة وزيادة جهوزيتها وقابلية تطوير تطبيقاتها ذات المهام الحساسة. ويمكن للدائرة الآن، عبر تحديث مركز بياناتها، توطيد وتبسيط إدارة وعمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال واجهة تطبيقات بسيطة. وسيقوم مركز البيانات أيضاً بتوسيع قدرات الأتمتة الخاصة به لتشمل دائرة الحكومة الإلكترونية عبر منصة برمجيات محددة وداعمة للحلول السحابية.

كما طبقت «دِل تكنولوجيز» حلول بنية تحتية متقاربة للغاية، بحيث تمكنت دائرة الحكومة الإلكترونية من تقليص النفقات الاستثمارية المتعلقة بإدارة وصيانة البيانات.

بالإضافة إلى عدد الموظفين المطلوبين للإشراف عليها. وستدعم هذه الحلول التكنولوجية الرائدة جهود دائرة الحكومة الإلكترونية لتطوير القدرات الجديدة الضرورية لاعتماد مركز بيانات ذات برمجيات محددة، والذي سيساهم في تبسيط إدارة انسيابية البيانات، والتخزين، وأعباء العمل، بما يجعل العمليات التجارية أكثر مرونة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية: «تعد التكنولوجيا ركيزة أساسية في التحول الاجتماعي - الاقتصادي كما حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلتزم دائرة الحكومة الإلكترونية تحديث وأتمتة وتحويل بنيتنا التحتية التكنولوجية لتعزيز الابتكار وتمكيننا من تقديم خدمات فعالة للمقيمين.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أردنا تطوير منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموحدة والمتقدمة للغاية والتي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق التميز في الخدمة عبر الإدارات وأصحاب المصلحة. وتهدف شراكتنا مع «دِل تكنولوجيز» لتسريع هذا التغيير من خلال الحلول التي تعمل على أتمتة وتحسين طريقة عمل تقنية المعلومات عبر جميع خدماتنا».

وقال فادي رشماني، المدير الأول والمدير العام لشركة «دِل تكنولوجيز» في دولة الإمارات: «نهدف في «دِل تكنولوجيز» لمساعدة المؤسسات على بناء مستقبلها الرقمي وتحويل بنيتها التحتية. وستمكن البنية التحتية الأساسية وحلول عبء العمل المؤسسي لشركة «دِل» دائرة الحكومة الإلكترونية من تحديث منصاتها الحالية، بما يمنحها المرونة والسرعة اللازمتين لتحسين وتجاوز تجارب العملاء وتوفير الخدمات بشكل أسرع. ويسعدنا أن يتم اختيارنا من قبل دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة كشريك تقني مفضل، ونتطلع إلى العمل عن كثب معها لتوفير تقنيات ثورية من شأنها تعزيز خريطة الطريق الرقمية الخاصة بها».

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