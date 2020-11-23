منتدى تعريفي حول مفهوم الاستثمار الواعي والاستفادة من التكنولوجيا لمستقبل أفضل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة تمكين، عن تنظيم الدورة السنوية السادسة من المنتدى التعريفي للمستثمرين، بالتعاون مع كل من «فينتشر سوق»، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع». وسيعقد المنتدى يومي 24 و 25 نوفمبر، حيث يهدف إلى مناقشة أسس الاستثمار الواعي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الخير.

وسيجمع المنتدى قادة الفكر العالميين والمحليين في مجتمع الشركات الناشئة من أجل نشر الوعي حول متطلبات نجاح المستثمرين في الشركات التي تعتمد على المهام القائمة على التكنولوجيا. وسيتمكن الجمهور من حضور المنتدى مجاناً، وعلى المهتمين في معرفة المزيد عن الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، التسجيل مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني startad.ae/angelrising.

وسيضم منتدى هذا العام متحدثين من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وسيلزفورس إيمباكت فينتشرز، وفيوتشر بوزيتيف كابيتال، وفلير، وسبلاي شيفت. وسيوفر أيضاً فرصاً للاستثمار المباشر من خلال العروض المقدمة من الشركات الناشئة ذات التأثير العالمي بما في ذلك جلسة أسئلة وأجوبة يديرها مستثمرون متمرسون. وتضم الشركات الناشئة المشاركة «سايكلد» وهي صناديق ذكية تقدم مكافآت للأشخاص الذين يعيدون تدوير النفايات.

وتعرض لهم نسبة الكربون التي وفروها من خلال عملية التدوير، وشبكة بلس آكتيف ستيشنز- وهي شبكة من الأكشاك الصحية الذكية في الأماكن العامة المكتظة، والتي تستفيد من إنترنت الأشياء لقياس مؤشرات الصحة والعافية، وإدامة للحمول العضوية، ومنصة جايد للتوحد، وشركة «مزارع البحر الأحمر».

وقال جون تيت، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين، التي تعد شريك وداعم منصة «ستارت إيه دي» في أبوظبي: إن الابتكار هو أساس رؤية أبوظبي، وتفتخر شركة تمكين من خلال دعمها لمنصة «ستارت إيه دي» بأنها مهّدت الطريق لأكثر من 6000 من روّاد الأعمال و118 من الشركات الناشئة إلى اليوم. ويركز المنتدى التعريفي للمستثمرين هذا العام على الاستثمار الواعي، والذي يمثل خطوة أخرى تشير إلى وصول أبوظبي و«ستارت إيه دي» إلى طليعة ريادة الأعمال والتدريب.

وسيمثل المنتدى التعريفي للمستثمرين هذا العام تتويجاً لأول ستة أسابيع من برنامج الزمالة «المستثمر الواعي» الافتراضي والأول من نوعه في المنطقة، والذي تم إطلاقه في 7 أكتوبر. وقد تدرب في برنامج الزمالة 30 مستثمراً بتخصصات متنوعة بما في ذلك الصناديق الحكومية والمكاتب العائلية ومجموعات المستثمرين والأفراد الذين تم إرشادهم من قبل خبراء القطاع العالميين والمحليين حول الاستثمار في شركات التقنيات الناشئة التي تركز على التأثير الإيجابي.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، جمع المنتدى التعريفي للمستثمرين أفضل شركات القطاع في جميع أنحاء العالم مثل أكيومن، وآندريسين هورويتز، وآنجل ليست، وكالاري كابيتال، وجذب أكثر من ألف مشارك بما في ذلك أكثر من 250 مستثمراً.

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