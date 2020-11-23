«الإمارات للأبنية الخضراء» و«تي يو في راين لاند الشرق الأوسط» ينظمان برنامجاً تدريبياً متخصصاً

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، امس توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «تي يو في راين لاند الشرق الأوسط» لتقديم الخدمات التقنية حول العالم، لتزويد القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط بالمهارات والإمكانات المتقدمة لتحديث المباني.

وبفضل الاتفاقية، سيتمكن المتخصصون من المشاركة في «برنامج التدريب المتخصص بتحديث المباني» والمصمم خصيصاً من قبل «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» بدعم من شركة «تي يو في راين لاند الشرق الأوسط». وسيتلقى الناجحون بالفحص الذي تُجريه شركة «بيرسرت تي يو في» شهادة «متخصص في تحديث المباني» والمعتمدة من «تي يو في راين لاند»، وهي شهادة معترف بها عالمياً في مجال تحديث المباني.

ويضم برنامج التدريب 4 وحدات ستغطي العديد من العناصر المهمة في سياق عمليات تحديث المباني، على غرار التدقيق والتكليف؛ وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ والمحركات؛ والمضخات؛ والمراوح؛

وتدابير حفظ الطاقة؛ وجودة الهواء الداخلي؛ والإضاءة؛ وأنظمة إدارة الطاقة وأنظمة أتمتة الأبنية؛ والشبكة الكهربائية؛ وأنظمة الطاقة الشمسية؛ والمياه؛ والنفايات؛ والتقييم الاقتصادي لعمليات التحديث؛ وأدوات القياس؛ وإجراءات التحديث ودراسات الحالة؛ وعمليات التحديث للوصول إلى انبعاثات صفرية.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: تأتي شراكتنا مع «تي يو في راين لاند الشرق الأوسط» لتمكين المؤسسات من الوصول إلى أبنية ذات انبعاثات كربونية صفرية من خلال تغطية جوانب التحديث الرئيسية على غرار التخلص من النفايات ومعالجة المياه، وجودة الهواء الداخلي وإجراءات التحديث الشامل«.

ويجب على الراغبين بالمشاركة في»برنامج التدريب المتخصص بتحديث المباني«امتلاك شهادة في الهندسة المعمارية أو أي تخصص آخر مرتبط بالمباني، مثل الهندسة المدنية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو هندسة الطاقة.

كما يجب أن يكون لديهم خبرة مهنية لا تقل عن عام واحد في مجالات العمليات الهندسية للأبنية وإدارة الطاقة، و/أو خمسة أعوام من الخبرة العملية إذا لم يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي في أي من مجالات الهندسة أو التصاميم المعمارية المرتبطة بالمباني.

وسينعقد»برنامج التدريب المتخصص بتحديث المباني 2020«أيام 29-30 نوفمبر؛ و6-7 ديسمبر، من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، في حين تم تحديد موعد الامتحان في يوم 14 ديسمبر. وبالنسبة للعام المقبل، ستنعقد جلسات التدريب في الأيام 10-11 و17-18 مارس؛ و11-12 و18-19 أغسطس؛ و21-22 و28-29 نوفمبر.

وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات مع اقتراب انعقاد الجلسات. ويعتزم»مجلس الإمارات للأبنية الخضراء) تنظيم جلسات التدريب التمهيدية على تحديث المباني 2021 في 24-25 فبراير؛ و7-8 يوليو؛ و14-15 نوفمبر، والتي سيكون اعتمادها مستقلاً.

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