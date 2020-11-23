شراكة بين ماستركارد وسبوتي لتمكين المستهلكين بالمنطقة من الشراء الآن والدفع لاحقاً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركتا سبوتي (Spotii) وماستركارد دخولهما في شراكة لتوفير خطة الدفع «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في المنطقة، وسط استمرار نمو سوق «اشتر الآن وادفع لاحقاً» ليبلغ 1.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. وستتيح الشراكة لملايين المستهلكين الحصول على خيارات سداد مرنة للأقساط دون الحاجة لتحمّل أي تكلفة إضافية أو رسوم خفية.

وتهدف الشراكة إلى دعم منظومة التجارة الإلكترونية في المنطقة عبر توفير منتج يساعد التجار على بناء قاعدة واسعة من العملاء، ويلبي احتياجات المستهلكين ويزودهم بأداة خاصة بالميزانية تسمح لهم بإدارة نفقاتهم على مدى فترة زمنية محددة، بينما يستفيد التجار من زيادة في مبيعاتهم.

ومن خلال هذه الشراكة، ستمتد خدمات سبوتي لتشمل شبكة ماستركارد التجارية الواسعة، وتقدم العديد من منتجات الدفع الرقمية الجديدة والمبتكرة. ويمكن للمستهلكين الاشتراك ليصبحوا جزءاً من منصة سبوتي المبتكرة وسهلة الاستخدام، للاستفادة من خدمة الدفع بالتقسيط عند التسوق في أكثر من 600 متجر في قطاعي الجمال والأزياء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال جيريش ناندا، مدير منطقة الإمارات وعُمان في شركة ماستركارد: تساهم هذه الشراكة في تعزيز نموذج «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في المنطقة، مما يمكّن الشركات من زيادة معاملات الشراء وتطوير الخدمات الرقمية، ويمنح المستهلكين مرونة أكبر في الدفع.

وقال زياد أحمد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في سبوتي: مع سعي جيل الشباب اليوم للحصول على المزيد من حلول الدفع المريحة والمرنة، فإننا نتطلع بشغف للعمل مع شريك يشاركنا القيم نفسها والالتزام بتلبية احتياجات الجيل الجديد من المتسوقين. وبفضل حلولنا المتاحة في أسواق الإمارات والسعودية، فإننا نتوسع بسرعة الآن في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وستسمح شبكة ماستركارد وخبراتها في تعزيز ازدهار مجتمعاتنا من خلال التركيز على الناس وكسب ثقتهم.

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