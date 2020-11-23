10.2 مليار درهم أرباح سوق الأسهم وسط تحسن أحجام السيولة

المصدر: وام

رفعت أسواق المال الإماراتية من وتيرة صعودها في جلسة منتصف الأسبوع مما شجع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة التي زادت بنسبة 60 % مقارنة مع جلسة اليوم السابق، مما انعكس إيجابيا على حصيلة المكاسب التي اسفرت عنها التعاملات.

وبلغت ربحية القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو 10.2 مليار درهم، علما بأن غالبيتها جاء بدعم من أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.80% بالغا مستوى 4974 نقطة في خطوة تمهد لتجاوزه حاجز 5000 نقطة بسهولة خلال الأسبوع الجاري في حال تواصل التحسن في سيولة التداولات.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي الى مستوى 2354 نقطة بزيادة نسبتها 1.27% مقارنة جلسة بداية الأسبوع.

وواصل سهم شركة اعمار العقارية صعوده بالغا 3.10 درهم وسط تداولات ارتفاع قيمة الصفقات المبرمة عليه الى نحو 65 مليون درهم وانضم سهم اعمار للتطوير الى قائمة الرابحين مغلقا عند 2.57 درهم.

وفي قطاع البنوك عاد النشاط الى سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 10.50 درهم في حين صعد سهم بنك دبي الإسلامي الى 4.34 درهم.. وحقق سهم دبي للاستثمار المزيد من المكاسب بالغا 1.23 درهم.

وفي سوق العاصمة فقد اقترب سهم شركة الدار بشكل أكبر من تجاوز حاجز 3 دراهم بعدما وصل الى 2.95 درهم وسط استمرار التداولات المكثفة عليه كما صعد سهم ادنوك للتوزيع الى 3.54 درهم ودانة غاز الى 67 فلسا.

وفي قطاع البنوك برز نجم سهم مصرف ابوظبي الإسلامي المرتفع الى 4.67 درهم .كذلك شهد سهم اتصالات نشاطا جيدا مغلقا عند 17.04 درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 845 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 440 مليون سهم نفذت من خلال 8009 صفقات.

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