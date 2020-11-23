لوتاه لتطوير العقارات تخصص منطقة لشاحنات الطعام في «إيوان أفينيو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، تخصيص منطقة لعربات الطعام «فود تركس» بجانب مشروعها «إيوان ريزيدنسز»، وذلك تلبيةً لاحتياجات المقيمين في مجمع دبي للاستثمار.

وستتيح منطقة تناول الطعام التي تبلغ مساحتها 342 متراً مربعاً، والتي أصبحت جاهزة الآن للتسليم إلى المستأجرين، لزوارها فرصة الاستمتاع بمختلف الأطباق العالمية من خلال نوافذ شاحنات الطعام.

وستوفر وجهة تناول الطعام الجديدة التي تستوعب 7 عربات طعام، تجربة مميزة تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات الآسيوية والعربية والعالمية ضمن أجواء ترفيهية تلائم جميع الأعمار. ومن المقرر إطلاق عربات الطعام وتجهيزها بالكامل في الربع الأخير من عام 2020.

ويحظى الزوار والمقيمون بعد تناول الطعام، بفرصة التسوق في مركز محال البيع بالتجزئة «إيوان ريتيل» الذي يقع على بعد خطوات من منطقة عربات الطعام. و«إيوان ريتيل» وشاحنات الطعام هما جزء من «إيوان أفينيو»، وهو أحدث مجمع سكني بمساحة 1400 متر مربع لشركة لوتاه لتطوير العقارات والذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة المستأجرين في «إيوان ريزيدنسز» ومجمع دبي للاستثمار.

وقال صالح لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: إننا على ثقة من أن الوحدات السكنية في «إيوان ريزيدنسز» ستشهد طلباً متزايداً بسبب مشروع عربات الطعام. وقد اخترنا مجمع دبي للاستثمار مركزاً لعربات الطعام نظراً للفرص الواسعة التي يوفرها للمقيمين والمستثمرين. ويعد المجمع الذي تبلغ مساحته 2300 هكتاراً مركزاً حيوياً لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والبناء والضيافة والمدارس والفنادق والمستشفيات ومحال البيع بالتجزئة. كما أن وجوده بالقرب من مدينة دبي للإنتاج، مطار مكتوم الدولي، والمنطقة الحرة بجبل علي، يمثل فرصة كبيرة تحفز رواد الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز