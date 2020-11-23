بشرى سارة لعشاق التسوق.. تخفيضات كبرى في دبي مول تصل إلى 90%

بشرى سارة لعشاق التسوق – يستضيف "دبي مول"، وجهة التسوق والترفيه الأكثر جذباً للزوار في العالم، ثلاثة أيامٍ من التخفيضات الكبرى هذا الشهر مع خصومات تصل إلى 90% لدى المئات من العلامات التجارية العالمية ومتاجر التجزئة المحلية.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضّلة لموسم الأعياد مع انطلاق التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام من 26 إلى 28 نوفمبر بمشاركة مئات العلامات التجارية. وتطال عروض التخفيضات مختلف أنواع المنتجات، من الأزياء والأحذية إلى المجوهرات والمستلزمات المنزلية الخاصة بموسم الأعياد ، وتتوفر قائمة كاملة بالمتاجر المشاركة على تطبيق دبي مول الذي يستطيع المتسوقون من خلاله أيضاً تحديد أقرب موقف سيارات إلى متجرهم المفضل.

يمكن للمتسوقين أيضاً كسب وإنفاق أميال سكاي واردز طيران الإمارات عبر تطبيق دبي مول خلال حملة التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام. وما عليكم سوى مسح إيصالات الشراء بواسطة التطبيق لبدء كسب الأميال على المشتريات التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي. وبذلك يشكل دبي مول الوجهة المثلى لكسب الجوائز مع وجود ما يزيد على 1300 من علاماتكم التجارية المفضلة، وأكثر من 200 تجربة عالمية لتناول الطعام، عدا عن التجارب الترفيهية المميزة لجميع أفراد العائلة.

علاوةً على ذلك، يمكن لضيوف دبي مول التسوق بمنتهى السهولة والأمان مع خدمات إيداع المشتريات والتوصيل؛ حيث يستطيع المتسوقون إيداع مشترياتهم في أربعة مواقع أثناء زيارتهم، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خدمة التوصيل بنفس اليوم إلى أي مكان في دبي، كما تتوفر كذلك خدمة التوصيل في اليوم التالي للإمارات الأخرى.

وللانطلاق في رحلة "التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام"، اشحذوا طاقتكم مع أكثر من 80 علامة تجارية لوجبات الإفطار اللذيذة في دبي مول، حيث تقدم مجموعة من أكبر وأفضل المطاعم والمقاهي وجبات الإفطار اعتباراً من الساعة 8 صباحاً. وبينما تفتح متاجر البيع بالتجزئة أبوابها حتى الواحدة بعد منتصف الليل، تبقى المطاعم والمقاهي مفتوحة حتى الساعة 2 صباحاً طوال فترة "التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام".

يقدم دبي مول، وجهة التسوق والترفيه الرئيسية من إعمار مولز، مزيجاً لا مثيل له من متاجر البيع بالتجزئة إلى جانب العديد من منافذ الطعام والترفيه والاستجمام عالمية المستوى. بادروا إلى التسوق لموسم الأعياد خلال شهر نوفمبر في دبي مول!