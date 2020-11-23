«الإمارات للشحن الجوي» جاهزة لنقل لقاح «كورونا» حول العالم

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أكد نبيل سلطان، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، جاهزية «الإمارات للشحن الجوي» وامتلاكها كل الإمكانات اللازمة لشحن ونقل لقاحات «كوفيد 19»، متوقعاً وصول أولى الشحنات الخاصة باللقاح إلى منشآت الشركة، في الإمارات خلال منتصف ديسمبر.

وقال خلال مؤتمر صحافي افتراضي عبر الإنترنت أمس، إن النقاش مفتوح مع جميع مصنعي اللقاح حول العالم وعلى رأسهم «فايزر» و«مودرنا» و«سينو فارم»، وهناك محادثات مع أكثر من 12 شركة للصناعات الدوائية إلى جانب اتصال يومي مع 6 إلى 7 شركات لنقل اللقاح حال تم اعتماده إلى مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن توقيع عقود اتفاقات مع بعض هذه الشركات لنقل لقاح «كوفيد 19» في غضون أسبوعين إلى ثلاثة.

وأضاف أن «الإمارات للشحن الجوي»، وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، ستقوم أيضاً بتوقيع شراكة استراتيجية مع شركة «دي إتش إل» لتوفير حلول لوجستية متكاملة توفر إمكانية نقل اللقاحات.



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