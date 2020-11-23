«جافزا» توفر لشركاتها حماية تجارية بالتعاون مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي - البيان

عقدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ندوة افتراضية لدعم الشركات المسجلة لديها، حيث تم استعراض حلول حماية الائتمان التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.

وخلال الندوة التي تم تنظيمها بعنوان «التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات: تجارة معززة بالحماية»، والتي شهدت إقبالاً كبيراً، تم تعريف الشركات العاملة في جافزا بالحلول الائتمانية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، دعماً من جافزا لنمو قطاع الأعمال والتجارة.

وتتيح جافزا لشركاتها الاستفادة من الحلول المصممة خصيصاً من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم قطاع الأعمال في الإمارات، وتنمية التجارة من خلال توفير الحماية للشركات من جميع المخاطر التجارية وغير التجارية، وستستفيد أكثر من 8,000 شركة في المنطقة الحرة بشكل مباشر من هذا التعاون الاستراتيجي، ما يمنح قطاع التصدير ميزة تنافسية عالية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وخلال النصف الأول، أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات أكثر من 1,600 ضمان ائتماني متجدد بقيمة تغطية قدرها 1.2 مليار درهم، والذي يمثل تأميناً بقيمة 4 مليارات درهم لصادرات غير نفطية؛ حيث توزعت هذه الضمانات بنسبة 55% لكبار المصدرين من القطاع الخاص، و17% للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تم إصدار 38% من الضمانات لصالح الشركات الحكومية الوطنية.

ولتلبية احتياجات الأعمال الرئيسة التي تمارس نشاطها بالمنطقة الحرة، تنوعت القطاعات المستفيدة من تلك الضمانات الائتمانية، لتشمل شركات الأغذية والمشروبات، والصحة والأدوية، والسيارات، والبتروكيماويات، والكابلات، والصلب ومواد البناء. وتم اختيار شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتكون الشريك المعتمد في هذا المجال، بناء على المزايا التي تحرص جافزا على توفيرها لعملائها. وتعتبر جافزا، التي ساهمت عام 2019 بتسهيل أعمال تجارية بقيمة 99.5 مليار دولار، مسؤولة عن تعزيز التجارة غير النفطية بدبي والدولة على نطاق واسع.

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