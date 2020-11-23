خبراء عالميون في «الخمسة الكبار» اليوم

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تنطلق اليوم في دبي، فعاليات معرض الخمسة الكبار (The Big 5)، الحدث المتخصص بصناعات التشييد والبناء، ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة خبراء عالميين، وستحل النقاشات المعمقة والحوارات المتخصصة، مكان الآليات والرافعات التي ستختفي هذا العام فقط، في إطار الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة التي فرضتها الجائحة، لينطلق المعرض بنسخته الطبيعية سبتمبر 2021.

وقالت جوزين هيجمانز نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، المنظمة للحدث، ومنظمي معرض الخمسة الكبار «سيجمع الحدث الدولي، قادة البناء العالميين في منصة رقمية عبر الإنترنت، في دورة هذا العام، التي تدور حول مفاهيم «إعادة تعريف البناء»، وسيكون الهدف مناقشة استراتيجيات تعزيز صناعة البناء في المستقبل وتحدياتها، واستطلاع توقعات السوق وإدارة المشروعات والحلول الذكية والرقمية والاستدامة والهندسة المعمارية والتصميم. كما يستهدف أيضاً تبادل أفضل الممارسات لإدارة المرافق أثناء الجائحة، وصولاً إلى اجتياز هذه الأوقات العصيبة اجتيازاً ناجحاً».

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