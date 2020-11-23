10 ملايين مستخدم لبوابة حكومة الإمارات منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تسجيل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات «U.AE» زيادة جديدة في عدد مستخدميها، الذين وصلوا إلى ما يقارب 10 ملايين مستخدم خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، بنسبة زيادة بلغت 50.73% عن عام 2019، حيث بلغ عدد مستخدمي البوابة للمدة نفسها من العام الماضي 6.54 ملايين مستخدم.

وشهدت البوابة منذ بداية العام وحتى أكتوبر 2020 زيادة في عدد المستخدمين من خارج الدولة بما يقارب 3 ملايين مستخدم، مقارنةً بمليوني مستخدم خلال نفس الفترة لعام 2019، أي ما يشكل زيادة بنسبة 22.37% للعام الجاري عن سابقه. وحلت الهند في المرتبة الأولى لعدد مستخدمي البوابة من خارج الدولة تلتها السعودية، ومصر والولايات المتحدة وأخيراً المملكة المتحدة.

مرجع أولي

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: تعمل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات كمرجع أولي للباحثين عن المعلومات والخدمات الحكومية بشكل عام. وتبرهن الزيادة الملحوظة في عدد زوارها على أهميتها وكفاءة فريق العمل في توفير المعلومات التي تهم كافة فئات المجتمع الإماراتي، لقد ساهمت البوابة الرسمية في استمرارية الأعمال في الظرف الراهن، من خلال توفيرها عدداً كبيراً من الخدمات الإلكترونية، وتقديمها لمختلف المعلومات التي يحتاجها القاطنون على أرض الدولة أو الزائرين لها.

ونظراً للظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم، تمت إضافة عدد من الموضوعات الجديدة لإثراء البوابة بمعلومات التعامل مع الجائحة مثل إجراءات السفر وعودة المقيمين من الخارج وإجراءات التأشيرات وأذونات الدخول في ظل كوفيد 19، إضافة إلى مواضيع دعم سوق العمل في القطاع الخاص أثناء تفشي كوفيد 19، فضلاً عن تقديم الخدمات الحكومية على مدار الساعة وتفعيل استخدام الهوية الرقمية على البوابة بدلاً من نظام الدخول الذكي. وتم إطلاق البوابة في 24 مايو 2011 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكون نافذة موحدة للمعلومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية في الإمارات للأفراد والزوار وأصحاب الأعمال.

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